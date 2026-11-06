Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

5 листопада та в ніч на 6 листопада Сили оборони України уразили два російські склади боєприпасів у Запорізькій області, а також пункт управління безпілотниками та склад пального на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Запоріжжі під удари потрапили два склади боєприпасів ворога – у районах Мелітополя та Хліборобного.

Крім того, у Донецькій області українські військові уразили пункт управління БпЛА в районі Часового Яру та склад пально-мастильних матеріалів поблизу Луганського.

У Силах оборони зазначили, що удари по складах боєприпасів зменшують вогневі можливості російської армії та ускладнюють забезпечення її підрозділів.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу та протиповітряної оборони в Ростовській області РФ. Зокрема, уражено комбінат "Каменський", який залучений до виробництва ракет.