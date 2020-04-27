СБУ завершила досудове розслідування справи Гандзюк: активісти обурені та збираються до Зеленського

СБУ завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк

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СБУ завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк

В СБУ повідомили, що всі матеріали готові, доказова база зібрана. Це дасть можливість чітко довести позицію обвинувачення в суді. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу СБУ.

За версією слідства, Мангер підозрюється у тому, що за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті.

Мангер і Левін підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Слідчі СБУ повідомили підозрюваним, їхнім захисникам, потерпілим та їхнім представникам про завершення досудового розслідування. Всім сторонам надано доступ до матеріалів слідства.

Після того, як сторона захисту ознайомиться з матеріалами кримінального провадження, їх буде скеровано до суду для розгляду по суті.

В той же час активісти, які весь час стежать за ходом розслідування справи, впевнені, що досі незавершені слідчі дії. Тому передача справи до суду "як є", без збору додаткових доказів, буде на руку адвокатам одного із підозрюваних замовників вбивства – голови Херсонської облради Владислава Мангера. На думку активістів, адвокати розраховують отримати виправдовувальний вирок.

Крім того, були названі й інші аргументи проти оголошеного завершення досудового слідства:

- ГПУ підтримала вимоги адвокатів Мангера;

- Організатор злочину Олексій Левін так і не дав свідчень і заявив про відмову співпраці зі слідством. Це цілком логічно, адже Мангер уже передав його рідним частину обіцяних грошей за мовчання;

- Павловський також не дав жодних свідчень.

"Очевидно, що Мангер домовився з ГПУ на найвищому рівні, щоб отримати гарантії недоторканності саме зараз. Інакше важко пояснити, навіщо слідству нехтувати 3-ма місяцями, які залишились для збору доказів, і обривати слідчі дії", - додається у повідомленні.

ВЕНЕДІКТОВА ЗЛИЛА СПРАВУ ГАНДЗЮК Сьогодні о 16.00 год відбудеться брифінг представників Офісу Генерального прокурора... Опубліковано Хто замовив Катю Гандзюк? Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Активісти впевнені, що "справу злили" та закликають небайдужих до подій збиратися на акцію протесту біля Офісу президента. Так, активісти хочуть нагадати Зеленському, що він обіцяв покарати винних у вбивстві Ганзюк. Багато активістів також долучаються до протесту, та публікують запрошення у різних соцмережех.

"Друзі, разом із вами ми зробили дуже багато аби покарати усіх причетних до вбивства Катерини Гандзюк. Сьогодні справу злили. Нас із вами вчергове годують лайном. Ми не станемо це терпіти. Збираємося о 19.00 год біля Офісу Президента України. Саме Володимир Зеленський обіцяв посадити вбивць Каті Гандзюк. Саме Володимир Зеленський привів до влади Ірину Венедіктову, яка всьго за 40 днів розвалила справу і тепер діє в інтересах замовників та організаторів вбивства Каті. Будемо вимагати у президента пояснень", - повідомляється в групі "Хто замовив Катю Гандзюк" у Facebook.

Друзі, разом із вами ми зробили дуже багато аби покарати усіх причетних до вбивства Катерини Гандзюк. Сьогодні справу... Опубліковано Хто замовив Катю Гандзюк? Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування нападів на Катерину Гандзюк буде доведене до кінця і не втратить темпу

Як відомо, нещодавно генеральний прокурор Ірина Венедіктова усунула свого заступника Віктора Трепака від усіх резонансних справ, розслідуванням яких він займався. Зокрема, йдеться й про справу херсонської активістки Катерини Гандзюк.

До цього Трепак запевняв, що слідство вийшло на фінішну пряму у справі про напад на активістку Катерину Гандзюк.

17 березня суд заарештував без права внесення застави підозрюваного в організації нападу на Гандзюк Олексія Левіна, якого екстрадували з Болгарії в Україну.