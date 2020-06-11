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11 червня 2020, 08:45 4

Фігурант справи про вбивство Гандзюк збирається балотуватися у Херсонську облраду

11 червня 2020, 08:45 4
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Під Магнера хочуть зробити більшість у новообраній облраді
Під Магнера хочуть зробити більшість у новообраній облраді
Фото: з відкритих джерел
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Один з фігурантів справи про вбивство радника мера Херсона Катерини Гандзюк Владислав Мангер планує балотуватися у Херсонську обласну раду.

Як передає RegioNews, про це заявляють активісти спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?".

За даними активістів, Магнер вже завів у свою команду чинного депутата Ігоря Колихаєва, який під місцеві вибори зареєстрував кишенькову партію "Нам тут жити". Також наголошується, що бізнес-партнер Магнера Сергій Плачков став помічником депутата.

Повідомляється, що Колихаєв має всі шанси стати херсонським міським головою, а Мангер, відповідно, збирається знову стати головою обласної ради.

"Забрати владу у Херсоні їм допомагає покровитель Мангера - все той же Карл Стурен. Про нього вже неодноразово згадували - і ми, і журналісти, і навіть прокурори. Стурен - це спонсор Мангера, який і привів його на посаду, оплачує йому адвокатів і звичайно ж хоче повернути вкладене в Мангера. Карл Стурен вже домовився про фінансування партії "Нам тут жити" і Батьківщини", - повідомляють активісти.

За їх даними, мета - створити більшість у новообраній облраді під Мангера, від якого відмовився навіть місцевий ОПЗЖ.

Нагадаємо, херсонську активістку і чиновницю Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Дівчина загинула в лікарні через три місяці.

В Офісі генпрокурора считают, що Гандзюк замовив Владислав Магнер.

Владислав Магнер Херсон вибори Катерина Гандзюк активісти
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