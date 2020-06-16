СБУ затримала голову Херсонської облради Мангера

Мангер фігурує у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк як замовник

Мангер фігурує у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк як замовник

Фото: Facebook

Працівники Служби безпеки України затримали голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера для доставки до суду.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора, передає RegioNews">RegioNews.

На виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 16 червня 2020 року, співробітниками Служби безпеки України близько 7 ранку затримано підозрюваного у замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк голову Херсонської обласної ради", - йдеться в повідомленні ДБР.

Відомо, що голову Херсонської облради правоохоронці доставляють до Печерського районного суду Києва, у якому будуть обирати для підозрюваного запобіжний захід.

Прокуратура планує клопотати про обрання Мангеру тримання під вартою без можливості внесення застави.

Рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було прийнято прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей", - нагадали в прокуратурі.

Нагадаємо, херсонську активістку і чиновницю Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Дівчина загинула в лікарні через три місяці. В Офісі генпрокурора считают, що Гандзюк замовив Владислав Магнер.

11 червня стало відомо, що Владислав Мангер планує балотуватися у Херсонську обласну раду.

12 червня Печерський районний суд Києва дозволив здійснити примусовий привід голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Також Печерський районний суд Києва 15 червня прийняв рішення про надання дозволу на його затримання.