Против медиков кардиоцентра, в котором лежал Владислав Мангер, возбуждены уголовные дела

Им инкриминируют выдачу "липовых" справок главе Херсонского облсовета

Им инкриминируют выдачу "липовых" справок главе Херсонского облсовета

Фото: ХОКД

Против врачей Херсонского областного кардиодиспансера, где находился подозреваемый в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер, открыли два уголовных производства.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк", пишет RegioNews.

Врачам, которые укрывали Владислава Мангера и выдавали ему фейковые справки, грозит уголовная ответственность. Правоохранители открыли производство относительно работников Херсонского областного кардиодиспансера", - говорится в сообщении.

По словам активистов, медикам грозит ответственность по двум статьям уголовного кодекса:

№343 ч.2 - Влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью помешать предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего;

№366, ч.1 - Составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов.

Также в сообщении говорится о том, что главврач кардиодиспансера Мазуряк не впервые скрывает Мангера от суда. Ранее он приютил Мангера во время другого судебного разбирательства.

Но на этот раз Мазуряку хотя бы не удалось выпросить для себя таким образом премий, почетных званий, медалей или хотя бы грамоту. А еще печальнее - что Мазуряк подставил свой коллектив. И им теперь вместе с ним за это отвечать. Цена такой "услуги" заказчику Екатерины Гандзюк - потеря врачами должности, высокие штрафы или лишение свободы", - подытожили активисты.

Врачам, которые укрывали Владислава Мангера и выдавали ему фейковые справки, грозит уголовная ответственность.... Опубликовано Кто заказал Катя Гандзюк? Пятница, 19 июня 2020 г.

Напомним, Печерский районный суд ночью 19 июня отправил под стражу главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. Его подозревают в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Как известно, херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка погибла в больнице через три месяца.

11 июня стало известно, что Владислав Мангер планирует баллотироваться в Херсонскую областную советову.

12 июня Печерский районный суд Киева разрешил осуществить принудительный привод главы Херсонского областного совета Владислава Мангера. Также Печерский районный суд Киева 15 июня принял решение о предоставлении разрешения на его задержание.

16 июня, сотрудники Службы безопасности Украины задержали председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера для доставки в суд. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, комментируя решение суда, заявил о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.

В тот же день защита головы Херсонского облсовета Владислава Мангера во время заседания по избранию меры пресечения заявил об отводе судьи, поэтому заседание отложили, а самого Мангера отпустили.

17 июня, временная следственная комиссия обнаружила недостатки в расследовании дела Гандзюк.