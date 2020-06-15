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15 червня 2020, 20:34 9

Суд дозволив затримати голову Херсонської облради Мангера

15 червня 2020, 20:34 9
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Залучений прокурорами експерт з'ясував, що Мангера можна транспортувати до Києва у присутності лікаря
Залучений прокурорами експерт з'ясував, що Мангера можна транспортувати до Києва у присутності лікаря
ФОТО: RFL/RL
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Печерський районний суд Києва 15 червня прийняв рішення про надання дозволу на затримання голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера з метою приведення його на засідання.

Про це повідомив прокурор по справі Андрій Синюк, пише RegioNews.

Незалежний експерт, якого залучили прокурори, з'ясував, що Мангера можна транспортувати до Києва у присутності лікаря. Адже стан його здоров'я абсолютно дозволяє йому подорожувати в столицю", – інформує співтовариство "Хто замовив Катю Гандзюк" у Facebook.

Друзі! У нас хороші новини: щойно в Печерському суді м. Києва було винесено рішення про надання дозволу на затримання...

Опубліковано Хто замовив Катю Гандзюк? Понеділок, 15 червня 2020 р.

Раніше адвокат Мангера Дмитро Ільченко повідомив, що співробітники поліції і прокуратури приїжджали в лікарню, де лікується підзахисний, "але отримали довідку, що його неможливо доставити до суду за станом здоров'я".

Лікарі запевнили правоохоронців, що голова Херсонської обласної ради зможе прибути в суд орієнтовно через тиждень.

коментар прокурора Андрея Синюка щодо ситуації з Владиславом Мангер

Публікуємо коментар прокурора Андрея Синюка щодо ситуації з Владиславом Мангер. Вибрали для вас основні тези: - За інформацією Офісу Генпрокурора України Мангер перебуває в лікарні в Херсоні; - Є підстави вважати, що Мангера переховують у медичному закладі, що виписав йому довідку про начебто незадовільний стан здоров'я. Подібну ситуацію ми спостерігали навесні минулого року, коли цей же медичний заклад надав Мангеру довідку, що допомогла йому уникнути присутності на судовому засіданні щодо відсторонення його з посади голови Херсонської оьласної заради. У липні головний лікар цього закладу був нагороджений відзнакою Херсонської обласної ради із виплатою йому матеріального заохочення. - Вживаються заходи щодо перевірки встановленого лікарем діагнозу, в тч із залученням незалежних лікарів з інших регіонів, які не перебувають під впливом херсонських реалій; - У випадку встановлення надання неправдивого висновку лікаря буде підніматися питання щодо притягнення лікаря до кримінальної відповідальності; - Ухвала, винесена минулого тижня, не дає можливості на примусове затримання Мангера та доставку його на судове засідання щодо зміни запобіжного заходу; - За цих обставин Офіс Генпрокурора України не може забезпечити доля Мангера в судовому засіданні. Проте вживатиме подальші заходи для забезпечення присутності Мангера на судовому засіданні щодо зміни запобіжного заходу. Якщо сьогодні буде задоволено клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу, то Мангер буде затриманий і доставлений до Печерського районного суду. Чекаємо на продовження судового засідання, що розпочнеться в Печерському районному суді о 15.00.

Опубліковано Хто замовив Катю Гандзюк? Понеділок, 15 червня 2020 р.

За версією слідства, Мангер підозрюється в тому, що за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень активістці Катерини Гандзюк, які призвели до її смерті.

Між тим адвокат Мангера Дмитро Ільченко заявив, що "ніяких доказів провини Мангера так і не з'явилося".

Нагадаємо, 12 червня суддя Печерського суду Києва Ільєва прийняла рішення про примусовий привід Мангера для розгляду запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. А перед цим Мангер не з'явився в суд посилаючись на операцію доньки.

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