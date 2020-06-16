Адвокат Мангера буде звертатися до Європейського суду з прав людини
Адвокат голови херсонської облради прокоментував рішення Печерського суду про примусову доставку Владислава Мангера на судове засідання
Коментар Дмитро Ільченко розмістив в соцмережі Facebook, пише RegioNews.
За словами адвоката, підставою для вердикту стали свідчення лікаря швидкої допомоги з Одеси, який "Мангера не бачив, але бачив його довідку і на підставі цієї довідки сказав, що він би його, напевно, в "швидкої" міг би перевезти, якщо б було потрібно".
Ільченко запевнив, що буде звертатися в Європейський суд з прав людини. Він також вважає, що Мангера хочуть закрити для того, щоб заткнути активістам рот після посадки під домашній арешт активіста Стерненка.
Кілька слів щодо ситуації навколо Мангера. 1) суд у Києві дав дозвіл на примусову доставку Мангера в суд навіть...Опубліковано Dmytro Ilchenko Понеділок, 15 червня 2020 р.
Нагадаємо, херсонську активістку і чиновницю Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Дівчина загинула в лікарні через три місяці. В Офісі генпрокурора вважають, що Гандзюк замовив Владислав Магнер.
11 червня стало відомо, що Владислав Мангер планує балотуватися у Херсонську обласну раду.
12 червня Печерський районний суд Києва дозволив здійснити примусовий привід голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Також Печерський районний суд Києва 15 червня прийняв рішення про надання дозволу на його затримання.
Сьогодні, 16 червня, співробітники Служби безпеки України затримали голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера для доставки в суд.