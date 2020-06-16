Адвокат Мангера буде звертатися до Європейського суду з прав людини

Дмитро Ільченко також уточнив, що дата доставки Мангера в суд у справі про вбивство Катерини Гандзюк поки невідома

Дмитро Ільченко також уточнив, що дата доставки Мангера в суд у справі про вбивство Катерини Гандзюк поки невідома

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Адвокат голови херсонської облради прокоментував рішення Печерського суду про примусову доставку Владислава Мангера на судове засідання

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