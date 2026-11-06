Фото: поліція

На Кіровоградщині на території сільськогосподарського поля виявили уламки ворожого безпілотника з бойовою частиною, яка не здетонувала

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Уламки БпЛА знайшли за межами одного із сіл Суботцівської громади Кропивницького району.

Вибухотехніки під час обстеження виявили бойову частину безпілотника, яка не вибухнула. З дотриманням необхідних заходів безпеки вони знищили боєприпас на місці.

У поліції нагадали, що в разі виявлення уламків дронів або інших підозрілих предметів не можна до них наближатися, торкатися чи переносити. Про такі знахідки необхідно негайно повідомляти за номером 102.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині знешкодили російську ракету Х-101 із понад 200 кг вибухівки – вона не здетонувала під час падіння.