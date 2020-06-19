Компанія дружини нового міністра екології фігурує у справі НАБУ

Йдеться про ПАТ "Київгідромонтаж", 79% акцій якого належить Світлані Юрченко - дружині нового міністра захисту довкілля

Йдеться про ПАТ "Київгідромонтаж", 79% акцій якого належить Світлані Юрченко - дружині нового міністра захисту довкілля

Фото: скрін відео

Товариство фігурує у справі НАБУ щодо зловживання владою або службовим становищем, при цьому сам Абрамовський був членом наглядової ради цієї компанії.

Про це повідомляє програма "Схеми: корупція в деталях", пише RegioNews.

У 2017 році "Київгідромонтаж" виграв тендер держпідприємства "Укрводшлях" на ремонт Канівського судноплавного шлюзу на 20,9 млн грн. Компанія мала замінити ворота гідротехнічної споруди на Дніпрі. Гроші фірма отримала, але роботи не виконала, аргументуючи тим, що "Укрводшлях" не надав відповідного дозволу.

У свою чергу, "Укрводшлях" запевняв, що зазначені роботи є "капремонтом", а не будівництвом, посилаючись на висновок ДП "Укрдержбудекспертиза", і намагався у Господарському суді стягнути штраф з ПАТ "Київгідромонтаж" за неналежне виконання договору, проте суд відхилив позов. "Укрводшлях" не cтав подавати апеляцію на це рішення.

Водночас у 2019 році "Укрводшлях" оголосив новий тендер, в якому перемогла інша фірма, яка отримала 19,5 млн грн на ці ж роботи, на червень 2020 року заплановане відкриття шлюзу, який був заблокований більше 2 років.

Через збитки, ймовірно, завдані державі, НАБУ розпочало кримінальне провадження, у якому досліджує дії службових осіб ДП ВШ "Укрводшлях" та ПАТ "Київгідромонтаж".

Детективи Нацбюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №52020000000000054 від 21.01.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. На цей час у вказаному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялось", – заявили у пресслужбі НАБУ.

"Щодо цього кримінального провадження я, можна сказати, вперше чую. Ми не змогли виконати роботи, тому що замовник не отримав дозвіл на початок будівельних робіт. Обладнання було виготовлене, але до монтажу приступити не змогли", - заявив гендиректор "Київгідромонтажу" Костянтин Гелюта.

Водночас в "Укрводшляху" відповіли, що планують створити комісію, яка перевірить якість поставленого "Київгідромонтажем" обладнання.

"На базі підприємства планується створити комісію, в повноваження якої, зокрема, але не виключно, буде відноситися проведення перевірки виконаних робіт та за результатами такої перевірки – складання акту інспекторського огляду, відповідно до якого можливо буде сформулювати висновки щодо якості обладнання поставленого ПАТ "Київгідромонтаж", - заявили в держкомпанії.



Сам Абрамовський в коментарі "Схемам" заявив, що йому нічого не відомо про кримінальне провадження НАБУ щодо компанії його дружини.

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, Рада призначила Абрамовського міністром захисту довкілля