Вбивство Гандзюк: Мангера заарештували без права застави

Під арештом він пробуде до 28 липня

Під арештом він пробуде до 28 липня

Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Печерський районний суд вночі 19 червня відправив під варту голову Херсонської облради Владислава Мангера. Його підозрюють в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Грати".

Так, запобіжний захід почали обирати ще минулої п'ятниці, 12 червня. За словами прокуратури, затягувала процес сторона захисту Мангера.

Прокуратура клопотала про арешт Мангера через погрози свідкам у справі, які послідували після того, як сторони ознайомилися з матеріалами справи після закінчення слідства. Прокуратура вважає, що до погроз причетний Мангер, тому попросила змінити запобіжний захід на безальтернативний арешт.

Свідкам надсилали листи з погрозами, погрожували по телефону. І в прямому спілкуванні — не особисто Мангер, але пов'язані з ним особи", — пояснив прокурор Андрій Синенко.

До сьогоднішнього дня Владислав Мангер перебував під мірою запобіжного заходу у вигляді застави.

Нагадаємо, херсонську активістку і чиновницю Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Дівчина загинула в лікарні через три місяці. В Офісі генпрокурора считают, що Гандзюк замовив Владислав Магнер.

11 червня стало відомо, що Владислав Мангер планує балотуватися в Херсонську обласну радв.

12 червня Печерський районний суд Києва дозволив здійснити примусовий привід голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Також Печерський районний суд Києва 15 червня прийняв рішення про надання дозволу на його затримання.

16 червня, співробітники Служби безпеки України затримали голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера для доставки в суд. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко, коментуючи рішення суду, заявив про намір звернутися в Європейський суд з прав людини.

В той же день захист голови Херсонської облради Владислава Мангера під час засідання з обрання запобіжного заходу заявив про відвід судді, тому засідання відклали, а самого Мангера відпустили.

17 червня, тимчасова слідча комісія виявила недоліки в розслідуванні справи Гандзюк.

Раніше повідомлялося, що суд розглядає справу Мангера по суті.