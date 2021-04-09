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09 квітня 2021, 12:05 132

В Україні вже більше половини областей знаходяться в "червоній" зоні

09 квітня 2021, 12:05 132
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У 20 областях із 25 перевищено епідеміологічний поріг COVID-19
У 20 областях із 25 перевищено епідеміологічний поріг COVID-19
Фото: із відкритих джерел
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Станом на 9 квітня в Україні у "червоній" зоні карантину перебувають 13 областей, це більше половини від усіх регіонів.

Відповідні дані оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров’я, передає RegioNews.

Так, до "червоної" зони відносяться: Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернігівська, Чернівецька області та місто Київ.

У помаранчевій зоні перебувають Черкаська, Харківська, Тернопільська, Рівненська, Полтавська, Луганська, Кіровоградська, Донецька, Дніпропетровська, Волинська та Вінницька області.

У "жовтій" зоні карантину перебуває лише Херсонська область.

Рівень госпіталізацій перевищено в Києві (107,0 на 100 тис. населення за норми до 60), а також у Київській (90,4), Вінницькій (96,5), Волинській (70,1), Дніпропетровській (89,7), Донецькій (71,4), Житомирській (111,3), Запорізькій (77,3), Львівській (72,0), Миколаївській (112,0), Одеській (79,4), Полтавській (86,7), Рівненській (73,0), Сумській (96,9), Тернопільській (76,5), Харківській (79,9), Хмельницькій (133,9), Черкаській (96,1), Чернівецькій (86,2) та Чернігівській (106,2) областях.

Також в Києві і семи регіонах перевищена норма завантаженості лікарняних ліжок із киснем. Найвищий показник зайнятості ліжок із киснем у Києві (81,1% за норми до 65%) та Київській області (78,1%).

У 20 областях із 25 перевищено епідеміологічний поріг COVID-19, у Києві він становить 119,8%, найгірший у Тернопільській області - 201,3%.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як планують виконати плану COVID-вакцинації.

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