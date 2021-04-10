Терехов игнорирует запреты для "красного" от COVID-19 Харькова

Продолжат обучение школьники 1-4 классов и будет работать городской транспорт

Продолжат обучение школьники 1-4 классов и будет работать городской транспорт

С воскресенья, 11 апреля, в Харькове вводят дополнительные противоэпидемические мероприятия в соответствии с решением Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за ухудшения ситуации в регионе.

Об этом сообщила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан в прямом эфире на харьковском "7 канале", передает RegioNews.

С 00:00 11 апреля Харьков и область переходят в "красную зону" до особого распоряжения.

Вице-мэр рассказала, какие в городе вводят дополнительные противоэпидемические мероприятия с воскресенья. В частности, запрещается:

- посещение учебных заведений, кроме дошкольных, специализированных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования;

- работа учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;

- прием посетителей в заведениях общественного питания (разрешается работа на вынос);

- деятельность непродовольственных рынков и магазинов.

Как подытожила сама чиновница список запретов, зачитывая их с листа:

"Запреты в основном касаются тех заведений, которые принимают посетителей и где может произойти значительное скопление людей".

В то же время, разрешается: работа магазинов и супермаркетов, в которых 60 % составляют продовольственные товары. Городской транспорт продолжит работу с 50%-ной наполняемостью, то есть в салоне должно быть заполнено не более 50% мест для сиденья.

Напоследок вице-мэр призвала харьковчан носить маски не только в помещениях, но и на улицах и соблюдать дистанцию в полтора метра, а также делать замечаниям тем, кто не соблюдает карантинных ограничений.

Напомним, ранее в эфире программы "Право на владу" харьковский волонтер Наталя Попова назвала введенный в Харькове квазикарантин от Терехова полной катастрофой. За минувшие сутки в регионе зафиксировали 1343 новых случая и 28 смертей от коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали, что больных из Харькова, которых не смогли госпитализировать в больницы города, везут в медучреждения области. Кроме того, по данным проверки НСЗУ, фактическое количество коек для госпитализации больных коронавирусом не соответствует заявленному в двух городских больницах и двух ведомственных больницах "Укрзализныци".

Все это время городские власти отказываются вводить "красную зону". Отметим, что все показатели для этого уже несколько дней как превышены. Кроме того, серьезно возросло количество госпитализаций детей с тяжелой формой болезни.

Киевские волонтеры охарактеризовали ситуацию в городе с COVID-19, которую демонстрирует местная власть, как "одна сплошная ложь". Волонтеры даже требовали созвать внеочередную сессию городского совета, чтобы поднять вопрос о возбуждении уголовных дел против исполняющего обязанности мера Харькова – Игоря Терехова и руководителя департамента городского образования из-за катастрофической ситуации с COVID-19.

Харьковский журналист Дмитрий Коган писал, что двое его знакомых, которые посетили массовые гуляния на Масленицу, организованные и.о. мэра Игорем Тереховым, умерли от COVID-19.

Мы также писали, что исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов систематически нарушает карантинные правила, инициируя и лично принимая участие в массовых пиар-мероприятиях, на которых не соблюдаются элементарные правила осторожности.

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