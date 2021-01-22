Пожежа у Харкові: в будинку для літніх перебували лежачі і люди з ментальними розладами

На вікнах встановлені решітки, що не дозволило людям вибратися з палаючого будинку

На вікнах встановлені решітки, що не дозволило людям вибратися з палаючого будинку

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відвідав дім людей похилого віку в Харкові, де 21 січня сталася пожежа і загинули люди.

Про це повідомили в Офісі президента, передає RegioNews.

Під час огляду місця трагедії заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий доповів главі держави про обставини надзвичайної ситуації та хід порятунку людей і ліквідації пожежі.

За його словами, під час гасіння пожежі було врятовано дев'ять осіб. Вони госпіталізовані. "Але, на жаль, на другому поверсі було виявлено 15 загиблих людей", - додав він.

На питання президента, чому не вдалося врятувати людей, Сергій Яровий зазначив, що вогонь поширювався дуже швидко, а на другому поверсі всі люди були маломобільними або мали хвороби, пов'язані з ментальними розладами.

Люди були лежачими, але хто встановив у будинку на вікнах грати?" - запитав голова держави.

На це Зеленському доповіли, що цей будинок був приватним і працював без належно оформлених документів на такий вид діяльності. Люди перебували тут нелегально, за їхнє утримання платили родичі.

На думку глави держави, потрібно буде провести аудит подібних об'єктів в Україні, в яких можуть статися такі трагічні ситуації, як в харківському будинку пристарілих. Президент зазначив, що до таких об'єктів є багато питань, і "це дуже серйозний виклик".

Нагадаємо, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.

Також ДБР розслідує можливу недбалість інспекторів ДСНС. Затримано четверо осіб, перевіряються три основні версії події.

Зеленський оголосив 23 січня Днем жалоби на державному рівні у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в будинку для літніх людей у Харкові.