Пожар в Харькове: в доме престарелых находились лежачие и люди с ментальными расстройствами

На окнах были установлены решетки, что не позволило выбраться людям из горящего дома

На окнах были установлены решетки, что не позволило выбраться людям из горящего дома

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетил дом престарелых в Харькове, где 21 января произошел пожар и погибли люди.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает RegioNews.

Во время осмотра места трагедии заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой доложил главе государства об обстоятельствах чрезвычайной ситуации и ход спасения людей и ликвидации пожара.

По его словам, во время тушения пожара были спасены девять человек. Они госпитализированы. "Но, к сожалению, на втором этаже были обнаружены 15 погибших человек", - добавил он.

На вопрос президента, почему не удалось спасти людей, Сергей Яровой отметил, что огонь распространялся очень быстро, а на втором этаже все люди были маломобильными или имели болезни, связанные с ментальными расстройствами.

Люди были лежачими, но кто установил в доме на окнах решетки?" - спросил глава государства.

На это Зеленскому доложили, что этот дом престарелых был частным и работал без надлежаще оформленных документов на такой вид деятельности. Люди находились здесь нелегально, за их содержание платили родственники.

По мнению главы государства, нужно будет провести аудит подобных объектов в Украине, в которых могут произойти такие трагические ситуации, как в харьковском доме престарелых. Президент отметил, что к таким объектам есть много вопросов, и "это очень серьезный вызов".

Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.

Также ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС. Задержаны четверо человек, проверяются три основные версии произошедшего.

Зеленский объявил 23 января Днем траура на государственном уровне в связи с гибелью людей при пожаре в доме престарелых в Харькове.