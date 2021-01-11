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11 січня 2021, 15:14 114

Полтавська ОДА щодо тарифних протестів "готова до конструктивного діалогу", - Синєгубов

11 січня 2021, 15:14 114
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Водночас голова облдержадміністрації наполягає на конструктиві і цивілізованих підходах
Водночас голова облдержадміністрації наполягає на конструктиві і цивілізованих підходах
Фото з відкритих джерел
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Голова Полтавської ОДА заявляє про готовність до діалогу з громадами для розв’язання проблемних питань, а не для «критики заради критики».

Про це Олег Синєгубов заявив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Голова Полтавської ОДА нагадав, що стосовно ситуації, яка склалася навколо тарифів на газ, обласна державна адміністрація моніторить ситуацію і ще раніше підготувала низку пропозицій.

Олег Синєгубов, зокрема, повідомив про неодноразові звернення до НКРЕКП у період, коли тривав процес розроблення відповідних тарифів.

І я радий, що нашу позицію врахували. Так, у постанові НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для газорозподільних підприємств Полтавщини тарифи були знижені: для ПРАТ "Гадячгаз" – на 7,5%, АТ "Лубнигаз" – на 8%, АТ "Полтавагаз" – на 7% і ПРАТ "Кременчукгаз" – на 9,4%, - написав Олег Синєгубов.

Він підтвердив, що "і надалі готові чути громади, працювати з ініціативними групами, щоб сформувати позицію і донести її до вищого керівництва держави. Однак тільки в умовах конструктивної роботи й цивілізованих підходів".

Полтавська ОДА готова стати майданчиком для розв'язання цих питань, але не для критики заради критики, - написав він.

Вочевидь, йдеться про ситуацію, яку прокоментував заступник Синєгубова Греков: що полтавська влада запропонувала ініціативній групі обговорити наболіле за круглим столом, разом намагатися знайти шляхи вирішення проблем, але отримала відмову. Так само протестувальникам запропонували оформити письмове звернення - його також немає. Греков висловив враження, що "створення картинки”, робота на камери важливіші за реальну ситуацію і бажання знайти з неї вихід”.

Як повідомлялося, в регіонах люди масово виходять на протести проти підвищення цін.

Нагадаємо, учора на Харківщині люди перекрили дорогу через високі тарифи на газ, у Миколаєві люди перекрили міст через підвищення тарифів, голова Полтавської облради виступив проти підвищення тарифів.

Сьогодні у Полтавській та Чернівецькій областях протестують проти підвищення тарифів на газ, жителі Львова влаштували тарифний бунт через підвищення цін на газ, на Прикарпатті протестують проти тарифів на газ і перекривають автошляхи.

газ тарифи Олег Синєгубов Полтавська область регіони
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