10:41  10 січня
В Україні за добу більше п'яти тисяч нових хворих COVID-19
11:14  10 січня
На Харківщині люди перекрили дорогу через високі тарифи на газ
10:13  10 січня
Ситуація на Донбасі: від початку доби спостерігається "тиша"
UA | RU
UA | RU
10 січня 2021, 11:14 3708

На Харківщині люди перекрили дорогу через високі тарифи на газ

10 січня 2021, 11:14 3708
Читайте также на русском языке
Проїзд для автомобілів відкривають лише кожні 15 хвилин
Проїзд для автомобілів відкривають лише кожні 15 хвилин
Фото: newsroom.kh.ua
Читайте также
на русском языке

Під Харковом поблизу смт Високий близько 50 громадян перекрили дорожній перехід біля поліцейського поста. Вони постійно переходять дорогу та блокують рух транспорту. Таким чином громадяни протестують проти підвищення тарифів на транспортування природного газу.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Telegram-канал "Труха".

Учасники акції протесту тримають саморобні плакати з написом: "Люди не бидло", "Ні тарифогеноцид". На місці події знаходяться працівники поліції. Учасники акції протесту пропускають спеціальний транспорт, а також кожні 15 хвилин відкривають проїзд для решти автомобілів.

У відділі комунікації ГУНП України в Харківській області підтверджують факт проведення акції протесту. За відомостями поліції, у перекритті дороги М-18 (Харків - Сімферополь) беруть участь близько 50 громадян. Охорону громадського порядку здійснюють 15 силовиків.

Нагадаємо, тарифи на газ в Україні у січні поб'ють історичний рекорд. Максимальна ціна, яка очікується в січні - 14 гривень за куб.

Міністерство енергетики та Антимонопольний комітет України (АМКУ) отримали доручення уряду перевірити обґрунтованість цін на газ приватних газзбутів.

газ транспорт митинг дороги протести ціна
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Бунт мерів 2.0: чому Надал із своїм запереченням локдауну залишився на самоті
Мер Чернівців Роман Клічук: "Я людина, яка не сприймає жодний шантаж"
Всі публікації »
Агія Загребельська
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Всі блоги »