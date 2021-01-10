На Харківщині люди перекрили дорогу через високі тарифи на газ

Проїзд для автомобілів відкривають лише кожні 15 хвилин

Проїзд для автомобілів відкривають лише кожні 15 хвилин

Фото: newsroom.kh.ua

Під Харковом поблизу смт Високий близько 50 громадян перекрили дорожній перехід біля поліцейського поста. Вони постійно переходять дорогу та блокують рух транспорту. Таким чином громадяни протестують проти підвищення тарифів на транспортування природного газу.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Telegram-канал "Труха".

Учасники акції протесту тримають саморобні плакати з написом: "Люди не бидло", "Ні тарифогеноцид". На місці події знаходяться працівники поліції. Учасники акції протесту пропускають спеціальний транспорт, а також кожні 15 хвилин відкривають проїзд для решти автомобілів.

У відділі комунікації ГУНП України в Харківській області підтверджують факт проведення акції протесту. За відомостями поліції, у перекритті дороги М-18 (Харків - Сімферополь) беруть участь близько 50 громадян. Охорону громадського порядку здійснюють 15 силовиків.

Нагадаємо, тарифи на газ в Україні у січні поб'ють історичний рекорд. Максимальна ціна, яка очікується в січні - 14 гривень за куб.

Міністерство енергетики та Антимонопольний комітет України (АМКУ) отримали доручення уряду перевірити обґрунтованість цін на газ приватних газзбутів.