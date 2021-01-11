"Слуги народу" дискутують щодо проблеми з тарифами: Нардеп Качура готує позов до суду

Раніше ЗМІ анонсували онлайн-зустріч "слуг" зі Шмигалем й Вітренком

Раніше ЗМІ анонсували онлайн-зустріч "слуг" зі Шмигалем й Вітренком

Фото: Слуга народу / Facebook

Нині серед народних депутатів від фракції "Слуга народу" триває дискусія щодо розв'язання проблеми з підняттям тарифів.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, пише RegioNews.

Він також підтвердив, що на завтра запланована нарада фракції з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Качура наголосив, що для того, щоб питання не спробували "заговорити", він:

1. Готує позов до Адміністративного суду із вимогою скасувати незаконне рішення щодо підняття тарифів.

2. Подає заяву в правоохоронні органи з метою початку розслідування обставин і притягнення посадових осіб до відповідальності.

3. Реєструє проєкт постанови Верховної Ради про невідкладний перегляд і зменшення тарифів.

Нагадаємо, раніше голова Полтавської облради виступив проти підвищення тарифів.