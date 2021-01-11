"Слуги народу" дискутують щодо проблеми з тарифами: Нардеп Качура готує позов до суду
Нині серед народних депутатів від фракції "Слуга народу" триває дискусія щодо розв'язання проблеми з підняттям тарифів.
Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, пише RegioNews.
Він також підтвердив, що на завтра запланована нарада фракції з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Качура наголосив, що для того, щоб питання не спробували "заговорити", він:
1. Готує позов до Адміністративного суду із вимогою скасувати незаконне рішення щодо підняття тарифів.
2. Подає заяву в правоохоронні органи з метою початку розслідування обставин і притягнення посадових осіб до відповідальності.
3. Реєструє проєкт постанови Верховної Ради про невідкладний перегляд і зменшення тарифів.
Нагадаємо, раніше голова Полтавської облради виступив проти підвищення тарифів.