У Полтавській та Чернівецькій областях протестують проти підвищення тарифів на газ

Ціна на газ для населення суттєво зросла з 1 січня

Ціна на газ для населення суттєво зросла з 1 січня

Фото: Суспільне

У Чернівецькій області у районі сіл Атаки та Оршівці місцеві жителі перекрили дорогу національного значення з вимогою знизити тариф на газ для населення та на його транспортування.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Протестувальники безперервно рухаються пішохідним переходом. Через перекриття утворилися затори. Наразі на місці події працюють правоохоронці, які забезпечують порядок

Крім того, на Центральній площі у Чернівцях відбувається акція протесту проти нових тарифів.

Також вимагають скасувати тарифи за газ у Полтаві, де місцеві мешканці влаштували акцію протесту. Близько 200 людей зібралися біля будівлі обласної державної адміністрації.

Протестувальники вимагають скасувати нові тарифи за газ та його транспортування, а також повернути пільговий тариф на електроенергію. Наразі частина протестувальників перекриває вулицю Соборності біля управління СБУ, окрема група мітингарів рушила перекривати дорогу біля 5 школи.

Акцію протестів також прокоментував заступник голови Полтавської ОДА Євген Греков:

Ми завжди готові до діалогу з громадою, і цього разу також запропонували ініціативній групі піднятися та обговорити наболіле за круглим столом, разом намагатися знайти шляхи вирішення проблем. Але отримали відмову. Запропонували оформити письмове звернення, його також немає. Наголошую, ми готові до діалогу, але не беремо участі в провокаціях. Все має відбуватися цивілізовано і в правовому полі. Складається таке враження, що "створення картинки”, робота на камери важливіші за реальну ситуацію і бажання знайти з неї вихід”, - сказав Греков.

Також стало відомо, що проти підвищення тарифів сьогодні протестують і у Львові. Біля приміщення АТ "Львівгаз" проходить акція протесту, у якій беруть участь близько сотні львів’ян. Вони вимагають пояснень щодо здорожчання газу та висловлюють свою незгоду з підвищенням тарифу.

Довідка: з 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію, такожу 2021 році українці будуть платити більше не тільки за газ, але і за його постачання. Такі зміни наприкінці 2020 року ухвалив тарифний регулятор. При розрахунку тарифів на послуги з розподілу природного газу врахували недоотриману тарифну виручку облгазів за 2015-2019 роки, а також компенсацію витрат, пов’язану із різницею в цінах при закупівлі газу за ці роки.

Нагадаємо, голова Полтавської облради виступив проти підвищення тарифів. Завдання обласної ради наразі полягає у відстоюванні цієї позиції, вважає Біленький.