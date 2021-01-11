Жителі Львова влаштували тарифний бунт через підвищення цін на газ

Активісти вимагають знизити завищені урядом ціни на газопостачання

Активісти вимагають знизити завищені урядом ціни на газопостачання

Рixabay

У понеділок, 11 січня, слідом за жителями Полтавської та Харківської області у Львові активісти влаштували акцію протесту у зв'язку із збільшенням тарифів на газопостачання.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу NEWSONE, пише RegioNews.

На мітинг вийшли кілька десятків жителів міста, вони зібралися під будівлею Львівоблгазу. Активісти вимагають знизити завищені урядом ціни на газопостачання.

"Ми прийшли, щоб хоча б спробувати донести до чиновників. Сподіваюся, що це не буде марно, нас почують, і зміни відбудуться в кращу сторону для народу. Зокрема ми хочемо створити наглядові ради, які зможуть проконтролювати процес формування ціни, щоб наші пенсіонери на старість не залишалися покинутими", - розповіла одна з активісток "тарифного" мітингу у Львові.

До учасників протесту вийшов представник "Львівгазу". Він поспілкувався з мітингувальниками, проте чіткої інформації про врегулювання ситуації не зміг надати.

Раніше повідомлялося, що у Полтавській та Чернівецькій областях також протестують проти підвищення тарифів на газ.