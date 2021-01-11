Вибух газу на Полтавщині: що відомо на даний момент
Станом на ранок понеділка, 11 січня, на місці вибуху газопроводу в Лубенському районі Полтавської області тривають ремонтні роботи.
Як передає RegioNews, про це повідомляється на сайті ДСНС.
Наголошується, що роботи проводять бригади Лубенського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів.
Всього до робіт залучено 30 чоловік і 6 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 9 січня в місті Лубни на Полтавщині стався потужний вибух газопроводу, на місці аварії почалася пожежа, були задіяні всі аварійні служби.
Причиною масштабного вибуху на газопроводі під Лубнами Полтавської області стала розгерметизація магістрального газогону.
Також Синєгубов повідомив, що на Полтавщині відновили газопостачання після вибуху на газопроводі.