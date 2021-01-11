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11 січня 2021, 09:49 1544

Вибух газу на Полтавщині: що відомо на даний момент

11 січня 2021, 09:49 1544
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У ремонтних роботах задіяно 30 осіб
У ремонтних роботах задіяно 30 осіб
Фото: Facebook
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Станом на ранок понеділка, 11 січня, на місці вибуху газопроводу в Лубенському районі Полтавської області тривають ремонтні роботи.

Як передає RegioNews, про це повідомляється на сайті ДСНС.

Наголошується, що роботи проводять бригади Лубенського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів.

Всього до робіт залучено 30 чоловік і 6 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 січня в місті Лубни на Полтавщині стався потужний вибух газопроводу, на місці аварії почалася пожежа, були задіяні всі аварійні служби.

Причиною масштабного вибуху на газопроводі під Лубнами Полтавської області стала розгерметизація магістрального газогону.

Також Синєгубов повідомив, що на Полтавщині відновили газопостачання після вибуху на газопроводі.

газ рятувальники ДСНС аварія ремонт
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