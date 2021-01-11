Вибух газу на Полтавщині: що відомо на даний момент

06 січня 2021

Мер Чернівців Роман Клічук: "Я людина, яка не сприймає жодний шантаж"

Новий міський голова Чернівців прийшов у самоврядування з бізнесу. Навіть не «прийшов» - а «увірвався». Буквально за чотири місяці його команда «Єдина альтернатива», яка почала з нуля – організації гр...