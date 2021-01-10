"Проти тарифного геноциду": в регіонах люди масово виходять на протести проти підвищення цін

Люди перекривають вулиці та страйкують поруч із міськими радами

Люди перекривають вулиці та страйкують поруч із міськими радами

Фото: poltava.to

У неділю, 10 січня, жителі декількох регіонів країни вийшли на протести проти підвищення тарифів на енергоносії.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Так, у Вінниці близько сотні мешканців міста вимагають скасування тарифу на транспортування газу і відновлення пільгового тарифу на електроенергію. Були навіть заклики перекривати вулицю Соборну, а деякі учасники мітингу, навпаки, пропонували відтермінувати акції протесту і відновити їх після завершення жорсткого карантину.

Акція протесту пройшла і в Запорізькій області. Спочатку мешканці планували перекривати трасу, однак обмежились лише акцією протесту. На акцію вийшли кілька десятків людей. При цьому на мітинг не прийшли представники мерії, а з депутатського корпусу був всього один чоловік.

На мітингу було прийнято резолюцію та обрані кілька осіб ініціативної групи, які в понеділок повинні будуть зустрітися з міським головою і внести цю резолюцію в до порядку денного позачергової сесії. На самій же сесії вони вимагають прийняти відповідне звернення до президента й уряду. Люди зажадали від Кабміну заборонити підвищувати ціни на газ та електроенергію, а також повернути облгази у власність держави.

У Полтаві мешканці перекрили рух трасою "Київ-Харків", зокрема обмежено проїзд на вул. Київське Шосе зі сторони Харкова до вулиці Грушевського. Близько 20 мітингувальники протестують проти нових тарифів на газ та за його транспортування. Учасники мітингу перманентно пересуваються по пішохідному переході, у зв'язку з цим і обмежено рух.

Протести також відбуваються й у Херсоні. Там мітинги підтримали у громадській спілці "Підприємці Херсона".

Харківщина, Полтавщина, Житомирщина, Львівщина вже вийшли на протести та перекривають траси обласного та міжнародного значення. В той час, як знову введено локдаун і закривають бізнес, підіймати тарифи на послуги це ЗЛОЧИН проти свого народу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 січня на Харківщині люди перекрили дорогу через високі тарифи на газ. У Миколаєві люди перекрили міст через підвищення тарифів.