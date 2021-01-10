"Лубнигаз" просить перевірити Мосійчука на причетність до вибуху газу на Полтавщині

Мосійчук, у свою чергу, вказує на диверсію під "кришуванням" самого "Лубнигазу"

Мосійчук, у свою чергу, вказує на диверсію під "кришуванням" самого "Лубнигазу"

Фото: Facebook

АТ "Лубнигаз" просить перевірити політика та народного депутата України VIII скликання від Радикальної партії Ігоря Мосійчука на причетність до вибуху на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород 9 січня 2020 року.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби "Лубнигазу" у Facebook.

Мосійчук на своїй сторінці у фейсбук перший повідомив про те, що вибух - спрямована диверсія та звинуватив свого опонента підприємство "Лубнигаз", яке Мосійчук намагається захопити не перший рік", - зазначається у повідомленні.

"Лубнигаз" просить силовиків перевірити Мосійчука на предмет причетності до диверсії. Також у пресслужбі повідомляють, що це не перша спроба "рейдерського захоплення з боку групи І.Мосійчука".

Сам Мосійчук вже прокоментував ці звинувачення у своєму Facebook так: "Повністю еб@нулись! ПАТ "Лубнигаз" звинуватив мене в диверсії тобто підриві магістрального газопроводу вчора під моїми рідними Лубнами.

А причина дуже проста! Вчора в поле під Лубнами дійсно мала місце диверсія. Під кришуванням ПАТ "Лубнигаз" проходила несанкціонована врізка в магістраль з метою крадіжки газу і газоконденсату і подальший продаж на незаконних заправках в Лубнах які створив і кришує директор ТД "Лубнигаз", громадянин РФ Максим Дунін. До слова, версію несанкціонованої врізки розглядає і Укртрансгаз".

Нагадаємо, 9 січня в місті Лубни на Полтавщині стався потужний вибух газопроводу, на місці аварії почалася пожежа, були задіяні всі аварійні служби.

Причиною масштабного вибуху на газопроводі під Лубнами Полтавської області стала розгерметизація магістрального газогону.

Також Синєгубов повідомив, що на Полтавщині відновили газопостачання після вибуху на газопроводі.