Полтавская ОГА относительно тарифных протестов "готова к конструктивному диалогу", - Синегубов

В то же время председатель облгосадминистрации настаивает на конструктиве и цивилизованных подходах

В то же время председатель облгосадминистрации настаивает на конструктиве и цивилизованных подходах

Фото из открытых источников

Председатель Полтавской ОГА заявляет о готовности к диалогу с общинами для решения проблемных вопросов, а не для «критики ради критики».

.