Полтавская ОГА относительно тарифных протестов "готова к конструктивному диалогу", - Синегубов
Председатель Полтавской ОГА заявляет о готовности к диалогу с общинами для решения проблемных вопросов, а не для «критики ради критики».
Об этом Олег Синегубов заявил своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Председатель Полтавской ОГА напомнил, что в отношении ситуации, которая сложилась вокруг тарифов на газ, областная государственная администрация мониторит ситуацию и еще раньше подготовила ряд предложений.
Олег Синегубов, в частности, сообщил о неоднократных обращениях к НКРЕКП в период, когда длился процесс разработки соответствующих тарифов.
И я рад, что нашу позицию учли. Так, в постановлении НКРЕКП об установлении тарифов на услуги распределения природного газа для газораспределительных предприятий Полтавщины тарифы были снижены: для ПАО "Гадячгаз" – на 7,5%, АО "Лубныгаз" – на 8%, АО "Полтавагаз" – на 7% и ЧАО "Кременчуггаз" – на 9,4%, - написал Олег Синегубов.
Он подтвердил, что "и в дальнейшем готовы слышать общины, работать с инициативными группами, чтобы сформировать позицию и донести ее до высшего руководства государства. Однако только в условиях конструктивной работы и цивилизованных подходов".
Полтавская ОГА готова стать площадкой для решения этих вопросов, но не для критики ради критики, - написал он.
Очевидно, речь идет о ситуации, которую прокомментировал заместитель Синегубова Греков: что полтавская власть предложила инициативной группе обсудить наболевшее за круглым столом, вместе пытаться найти пути решения проблем, но получила отказ. Так же протестующим предложили оформить письменное обращение - его также нет. Греков высказал впечатление, что "создание картинки”, работа на камеру важнее реальной ситуации и желания найти из нее выход”.
Как сообщалось, в регионах люди массово выходят на протесты против повышения цен.
Напомним, вчера на Харьковщине люди перекрыли дорогу из-за высоких тарифов на газ, в Николаеве люди перекрыли мост из-за повышения тарифов, председатель Полтавского облсовета выступил против повышения тарифов.
Сегодня в Полтавской и Черновицкой областях протестуют против повышения тарифов на газ, жители Львова устроили тарифный бунт из-за повышения цен на газ, на Прикарпатье протестуют против тарифов на газ и перекрывают автодороги.