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11 січня 2021, 14:03 1089

На Прикарпатті протестують проти тарифів на газ і перекривають автошляхи

11 січня 2021, 14:03 1089
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Протести місцевих мешканців відбуваються по всій території Івано-Франківської області
Протести місцевих мешканців відбуваються по всій території Івано-Франківської області
Фото: Суспільне
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Біля будівлі "Івано-Франківськгазу" відбувається мітинг проти підвищення тарифів на газ для населення, в якому беруть участь більше сотні людей.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

За словами учасників акції, вони будуть проводити мітинги щопонеділка, поки їхні вимоги не почують. Крім того, у різних частинах області місцеві мешканці, які не задоволені підвищенням цін на газ, організовують мітинги.

Зокрема, люди заблокували автодорогу Н-10 Стрий-Мамалига у місті Долина. Протестувальники ходять пішохідним переходом та не пропускають автомобілі, в результаті чого утворилися затори.

Цю ж трасу заблокували у селі Креховичі, яке входить до Брошнів-Осадської територіальної громади. Протестувальники вийшли на мітинг у селі Голинь Калуського району.

Відомо, що дороги у місті Снятин та Старих Кривотулах Тисменицького району теж перекриті. Точна кількість населених пунктів, у яких заблокували автошляхи, наразі невідома. Зараз на місцях, де протестують місцеві жителі, працюють поліцейські.

Також невдоволені підвищенням тарифів люди зібралися під приміщенням районної державної адміністрації в Тисмениці.

Нагадаємо, у Полтавській та Чернівецькій областях протестують проти підвищення тарифів на газ.

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