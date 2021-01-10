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10 січня 2021, 14:06 3605

У Миколаєві люди перекрили міст через підвищення тарифів

10 січня 2021, 14:06 3605
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Ситуацію контролюють правоохоронці
Ситуацію контролюють правоохоронці
Фото: novosti-n.org
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У Миколаєва сьогодні, 10 січня, проходить мітинг місцевих жителів проти підвищення тарифів на електроенергію, газ і воду.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на novosti-n.

Понад 100 місцевих мешканців, які вимагають не підвищувати ціни на комунальні послуги, перекрили Інгульський міст, щоб привернути увагу місцевої влади.

Мітингувальники вважають, що влада не розуміє, як управляти країною і не зможуть підвищити рівень життя українців. На їх думку, підвищення тарифів на газ, електрику і воду погіршить і без того складну ситуацію з фінансовим становищем містян.

Пізніше правоохоронці розігнали натовп мітингувальників, які перекрили міст. Однак, люди зібралися на Соборній площі біля Миколаївської міської ради.

Нагадаємо, 10 січня на Харківщині люди перекрили дорогу через високі тарифи на газ.

газ тарифи митинг протести електрика Миколаїв
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