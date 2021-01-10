Голова Полтавської облради виступив проти підвищення тарифів

Завдання обласної ради наразі полягає у відстоюванні цієї позиції, вважає Біленький

Завдання обласної ради наразі полягає у відстоюванні цієї позиції, вважає Біленький

Фото: Facebook

На думку голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького, підвищення комунальних тарифів в нинішніх умовах досить сумнівний крок. Тому бурхлива суспільна реакція на нього є цілком логічною та передбачуваною.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на публікацію у Facebook Олександра Біленького.

На думку голови ради, попри те, що безпосередню відповідальність за прийняті рішення несуть Кабінет Міністрів та НКРЄКП, деякі "гарячі голови" намагаються перекласти провину на Полтавську обласну раду.

Позиція Полтавської обласної ради лишається чіткою і послідовною: ми категорично проти підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення. Особливо у період, коли через епідемію коронавірусу та падіння економіки десятки тисяч полтавців опинилися на межі виживання", - зазначив він.

Біленький глибоко переконаний, що у скрутні часи держава має захищати своїх громадян, а не бити їм у спину. Тому будь-які рішення уряду та НКРЄКП, що збільшують фінансовий тягар для населення, є несправедливими, невчасними й мають бути негайно переглянуті.

На сесії 29 грудня Полтавська обласна рада вже прийняла звернення до Кабінету Міністрів з вимогою вжити необхідні заходи щодо НЕДОПУЩЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ на тепло та електроенергію", - додав він.

Окрім того, депутати облради звернулися до НКРЄКП з рядом вимог щодо обґрунтування розрахунків у платіжних документах та вжиття заходів щодо звільнення від плати за транспортування газу споживачам, що проживають в 10-км зоні від безпосереднього місця видобутку природного газу.

Раніше повідомлялось, що у неділю, 10 січня, жителі декількох регіонів країни вийшли на протести проти підвищення тарифів на енергоносії.