Скандал із фортифікаціями: НАБУ отримало доступ до рахунків Проніна та його заступника

Фото: з відкритих джерел

НАБУ отримало доступ до банківської таємниці – даних із рахунків, чеків та виписок – у справі, де фігурують колишній голова Полтавської ОВА, а нині голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін та його заступник Богдан Корольчук

Про це повідомляє "Суспільне.Полтава", передає RegioNews.

Справу розслідують щодо розтрати коштів під час будівництва фортифікацій у Донецькій області.

Як стало відомо з ухвал суду, детективи НАБУ подали сім клопотань про доступ до документів, що становлять банківську таємницю, включно з тимчасовим доступом до речей і документів у володінні банків.

У бюро зазначили, що перевірятимуть матеріали за період лютий 2024 – жовтень 2025 року, що стосуються компаній, причетних до справи, аби встановити можливі факти легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також перевірити участь конкретних осіб у вчиненні злочинів.

Суд частково задовольнив клопотання НАБУ, дозволивши детективам робити копії:

документів, наданих для відкриття рахунків компаній;

руху коштів із розшифровкою підприємств, призначення та суми платежів;

депозитних та кредитних договорів;

даних про зарахування та списання коштів із рахунків;

угод щодо закупівлі продукції, робіт та послуг за готівку, знятих з банківських рахунків.

Це рішення дозволить НАБУ продовжити розслідування та виявити можливі порушення у фінансових операціях компаній, пов'язаних із Проніним та його заступником.

Фортифікаційний скандал: що відомо

У вересні 2025 року народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив розслідування, в якому йшлося про можливе розкрадання понад 200 мільйонів гривень на облаштуванні фортифікаційних споруд у Донецькій області.

За його даними, для пошуку робітників Полтавська ОВА застосувала "креативний" підхід: підприємства отримували статус критично важливих та бронювання від мобілізації в обмін на делегування своїх працівників для будівництва. Якщо відмовлялись – бронювання не надавали.

Ключовою фігурою цієї схеми був Філіп Пронін, який на той час обіймав посаду голови Полтавської обласної військової адміністрації і, фактично, сприяв безкарному здійсненню корупційних махінацій.

Водночас у Полтавській ОВА повідомили, що станом на 3 вересня 2025 року всі роботи були завершені в повному обсязі. Виконання здійснювалося відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу та отримала позитивний висновок від ДП "Укрдержбудекспертиза".

Згодом Верховна Рада викликала на засідання голову Держфінмоніторингу, екс-керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна через скандал із фортифікаціями. Під час виступу посадовець заперечив усі звинувачення, назвавши їх "брехнею". Також він заявив, що особисто контролював будівництво укріплень.

Тим часом, справою щодо будівництва фортифікацій, яке організувала Полтавська ОВА у Донецькій області, зайнялося Антикорупційне бюро. Наприкінці жовтня детективи провели обшуки у посадовців.

НАБУ підтвердило, чиновники Полтавської ОВА отримували хабарі у 4 млн грн і навіть BMW X7 за "сприяння" підрядам ENKI Construction. Під час обшуків вилучено сотні тисяч доларів, печатки офшорів і схеми ухилення від мобілізації.

10 грудня 2025 року в Києві під будівлею комітетів Верховної Ради проходив мітинг із вимогою звільнити голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна.

Читайте також: "Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні