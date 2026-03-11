Угорська делегація їде в Україну перевіряти "Дружбу"

Фото: з відкритих джерел

Угорська делегація на чолі з держсекретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком вирушила до України для проведення переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" та оцінки його стану

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пост Чепека у Facebook, передає RegioNews.

Делегація має намір вести переговори не тільки з київським урядом, але й із послами та представником Європейської Комісії, щоби знайти рішення енергетичної кризи через відновлення роботи трубопроводу.

"Ми хочемо вести переговори не тільки з київським урядом, який відповідає за енергетику, але й з послами та представником Європейської Комісії, про те, що єдиним рішенням європейської кризи є відновлення нафтопроводу "Дружба"", – зазначив Чепек.

Він додав, що делегація прагне з'ясувати стан трубопроводу та створити умови для відновлення його роботи. До складу угорської делегації увійшли:

фахівець з нафтової промисловості,

державний керівник з досвідом у міжнародних відносинах,

аналітик енергетичного ринку.

Як відомо, минулого тижня Чепек заявив, що надіслав листа міністру енергетики Денису Шмигалю, в якому "дав Україні три дні" на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Нагадаємо, міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що захоплення українських інкасаторів та їхніх грошей було відповіддю на тимчасове блокування роботи нафтопроводу "Дружба" з боку України.

Лазар наголосив, що захоплені гроші та цінності залишаться в Угорщині доти, доки трубопровід не відновить роботу, і угорська сторона не планує повертати кошти до вирішення питання транзиту нафти.