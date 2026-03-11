16:55  11 березня
Російська авіація скинула бомбу на багатоквартирний будинок у Запоріжжі
16:21  11 березня
Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів
09:52  11 березня
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
11 березня 2026, 15:25

Перша угода САП із реальним покаранням: ексчиновник Міноборони сяде на 4 роки за хабарі

11 березня 2026, 15:25
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
10 березня Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім т.в.о. начальника одного із Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони

Про це повідомила пресслужба НАБУ та САП, передає RegioNews.

Зазначається, що це перша угода у практиці САП, за якою суд призначив реальне покарання – 4 роки позбавлення волі.

За даними слідства, посадовця викрито на отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. За ці кошти він мав сприяти забудові земельної ділянки, відведеної для будівництва житла військовослужбовцям та їхнім сім’ям.

Йдеться про дві аналогічні схеми. За 1-1,3 млн доларів США посадовець мав забезпечити перемогу наперед визначеного учасника у конкурсі на забудову земельної ділянки у Святошинському районі Києва.

Відповідно до угоди, суд визнав особу винуватою за ч. 4 ст. 368 КК України та призначив 4 роки позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Крім того, суд позбавив його права обіймати посади в органах влади та на держпідприємствах з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 2 роки.

До набрання вироком законної сили посадовець залишатиметься під вартою.

Нагадаємо, на Житомирщині чиновник "нагрів" мільйони на працівниках, яких не існувало. З квітня 2022 року чиновник ініціював зарахування до штату щонайменше 13 осіб, які фактично не виконували службових обов’язків та не з’являлися на робочих місцях. При цьому на цих працівників регулярно нараховувалась заробітна плата.

09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
