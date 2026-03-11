Перша угода САП із реальним покаранням: ексчиновник Міноборони сяде на 4 роки за хабарі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

10 березня Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім т.в.о. начальника одного із Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони

Про це повідомила пресслужба НАБУ та САП, передає RegioNews.

Зазначається, що це перша угода у практиці САП, за якою суд призначив реальне покарання – 4 роки позбавлення волі.

За даними слідства, посадовця викрито на отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. За ці кошти він мав сприяти забудові земельної ділянки, відведеної для будівництва житла військовослужбовцям та їхнім сім’ям.

Йдеться про дві аналогічні схеми. За 1-1,3 млн доларів США посадовець мав забезпечити перемогу наперед визначеного учасника у конкурсі на забудову земельної ділянки у Святошинському районі Києва.

Відповідно до угоди, суд визнав особу винуватою за ч. 4 ст. 368 КК України та призначив 4 роки позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Крім того, суд позбавив його права обіймати посади в органах влади та на держпідприємствах з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 2 роки.

До набрання вироком законної сили посадовець залишатиметься під вартою.

Нагадаємо, на Житомирщині чиновник "нагрів" мільйони на працівниках, яких не існувало. З квітня 2022 року чиновник ініціював зарахування до штату щонайменше 13 осіб, які фактично не виконували службових обов’язків та не з’являлися на робочих місцях. При цьому на цих працівників регулярно нараховувалась заробітна плата.