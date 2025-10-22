НАБУ провело обшуки у посадовців Полтавської ОВА у справі щодо розкрадання коштів на фортифікаціях

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, обшуки відбулися, зокрема, у першого заступника голови Фінмону Проніна Богдана Корольчука, підрядника будівництва ТОВ "Енкі Констракшн" та чиновників різного рівня Полтавської ОВА.

Сам Пронін, який раніше очолював Полтавську ОВА, нині перебуває у закордонному відрядженні, зазначив Железняк.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк звинуватив колишнє та теперішнє керівництво Полтавської ОВА, акцентуючи увагу на ймовірних порушеннях і махінаціях під час будівництва фортифікаційних споруд у Донецькій області. За його даними, полтавські компанії змушували працівників будувати фортифікації на Донеччині в обмін на бронювання. Железняк повідомив, що для пошуку робітників Полтавська ОВА застосувала "креативний" підхід: підприємства отримували статус критично важливих та бронювання від мобілізації в обмін на делегування своїх працівників для будівництва. Якщо відмовлялись – бронювання не надавали.

Як повідомлялось, Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд. Про це у своїй статті писав журналіст Володимир Миленко.