16:55  11 березня
Російська авіація скинула бомбу на багатоквартирний будинок у Запоріжжі
16:21  11 березня
Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів
09:52  11 березня
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
11 березня 2026, 13:56

На Житомирщині чоловік вкрав авто і потрапив у ДТП: є постраждалі

11 березня 2026, 13:56
Фото: Національна поліція
9 березня до правоохоронці Звягеля звернувся 38-річний місцевий житель із повідомленням про зникнення його Nissan Qashqai, який був припаркований біля будинку

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що до викрадення автомобіля причетний знайомий заявника, 25-річний житель міста, та затримали його.

За даними поліції, напередодні ввечері підозрюваний перебував у квартирі власника авто, де, перебуваючи у нетверезому стані, викрав ключі від транспортного засобу та поїхав на ньому.

Близько 23:10 він зіткнувся зі зустрічним автомобілем Opel Zafira, унаслідок чого травми отримали двоє пасажирів – 17-річний хлопець та 16-річна дівчина. Юнака госпіталізували до травматологічного відділення місцевої лікарні.

Слідчі Звягельського райвідділу поліції повідомили затриманому про підозру за незаконне заволодіння транспортним засобом та керування в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на 3-5 років.

Нагадаємо, ввечері 23 лютого на Черкащині пʼяна водійка Mercedes-Benz збила пішохода й намагалася втекти, але застрягла в снігу. Внаслідок ДТП 21-річний юнак отримав травми, його госпіталізували.

