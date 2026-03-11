16:55  11 березня
11 березня 2026, 13:45

Подвійне вбивство на очах у дітей: житель Рівненщини постане перед судом

11 березня 2026, 13:45
Фото: pixabay
Правоохоронці завершили розслідування справи про подвійне вбивство у селі Глушиця Сарненського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Перед судом постане 43-річний чоловік, який у стані сильного сп’яніння зарізав двох людей.

Трагедія сталася 2 листопада. До будинку, де проживав обвинувачений із 24-річною співмешканкою та трьома малими дітьми, прийшов 29-річний брат жінки. Під час застілля між ними виник конфлікт: господар вдарив гостя ножем у спину з ушкодженням легені. Діти віком 1, 3 та 5 років, які були в кімнаті, від побаченого злякалися та залізли під ліжко.

Жінка намагалася втекти з оселі, однак нападник завдав їй два удари в спину та живіт. Поранена вибігла на вулицю, де її все ж наздогнав співмешканець та вбив.

На місце події прибігла мати потерпілих, яка викликала "швидку", але медики лише констатували смерть обох поранених.

Після вчиненого нападник намагався вчинити самогубство, завдавши собі два поранення у живіт. Понад два тижні він перебував у лікарні під вартою, а згодом його перевели до СІЗО.

Свою вину чоловік визнає, однак пояснити причину скоєного не може через надмірно випиту дозу алкоголю.

Наразі справу направили до суду. За умисне вбивство двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ) фігуранту загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне ув’язнення. Обтяжуючими обставинами є сп’яніння та вчинення злочину в присутності дітей.

Нагадаємо, суд визнав 27-річну жительку Одещини винною у заподіянні тяжких травм своєму 1,5-річному сину, що призвели до його смерті. Жінку засудили до 10 років позбавлення волі.

Рівненська область суд убивство зловмисник злочин
