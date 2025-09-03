Фото: ілюстративне

Про це повідомляє т.в.о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.

У Полтавській області повідомили про завершення будівництва фортифікаційних споруд, навколо яких у публічному просторі з’явилася суперечлива інформація. В обласній військовій адміністрації заявили, що поширювані деякими особами відомості є неповними, неточними та мають ознаки маніпуляцій.

За офіційними даними, станом на 3 вересня 2025 року повністю зведено 14 взводних опорних пунктів та лінії невибухових загороджень. Усі роботи здійснені за затвердженою проєктно-кошторисною документацією, яка отримала позитивний висновок ДП "Укрдержбудекспертиза". Якість споруд підтверджена кількома перевірками, зокрема Національним науковим центром "Інститут судових експертиз імені професора М. С. Бокаріуса", а також представниками командування сил підтримки ОТУ "Луганськ", які брали участь у розробці схем укріплень.

Будівництво фортифікацій обійшлося у 375 млн грн. Із цієї суми близько 70 млн грн становить податок на додану вартість, понад 240 млн грн витратили на закупівлю матеріалів, а ще близько 65 млн грн – на будівельні роботи. В ОВА наголосили, що спроби дискредитувати регіональну владу та осіб, задіяних у посиленні обороноздатності, тривають не перший рік, однак не мають результатів.

Обласна адміністрація ініціює проведення додаткових перевірок, щоб підтвердити відсутність порушень з боку замовника. Також очікується, що буде дана правова оцінка діям тих, хто поширює інформацію з метою дискредитації роботи влади. Жителів області закликали уважно перевіряти отримувані відомості та критично ставитися до повідомлень, які можуть грати на руку ворогу.

