15:14  03 вересня
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
15:01  03 вересня
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
13:59  03 вересня
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
03 вересня 2025, 19:26

Будівництво фортифікацій у Полтавській області обійшлося в понад 370 млн грн

03 вересня 2025, 19:26
Фото: ілюстративне
Полтавська ОВА оприлюднила деталі завершеного будівництва фортифікаційних споруд та назвала загальну суму витрат

Про це повідомляє т.в.о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.

У Полтавській області повідомили про завершення будівництва фортифікаційних споруд, навколо яких у публічному просторі з’явилася суперечлива інформація. В обласній військовій адміністрації заявили, що поширювані деякими особами відомості є неповними, неточними та мають ознаки маніпуляцій.

За офіційними даними, станом на 3 вересня 2025 року повністю зведено 14 взводних опорних пунктів та лінії невибухових загороджень. Усі роботи здійснені за затвердженою проєктно-кошторисною документацією, яка отримала позитивний висновок ДП "Укрдержбудекспертиза". Якість споруд підтверджена кількома перевірками, зокрема Національним науковим центром "Інститут судових експертиз імені професора М. С. Бокаріуса", а також представниками командування сил підтримки ОТУ "Луганськ", які брали участь у розробці схем укріплень.

Будівництво фортифікацій обійшлося у 375 млн грн. Із цієї суми близько 70 млн грн становить податок на додану вартість, понад 240 млн грн витратили на закупівлю матеріалів, а ще близько 65 млн грн – на будівельні роботи. В ОВА наголосили, що спроби дискредитувати регіональну владу та осіб, задіяних у посиленні обороноздатності, тривають не перший рік, однак не мають результатів.

Обласна адміністрація ініціює проведення додаткових перевірок, щоб підтвердити відсутність порушень з боку замовника. Також очікується, що буде дана правова оцінка діям тих, хто поширює інформацію з метою дискредитації роботи влади. Жителів області закликали уважно перевіряти отримувані відомості та критично ставитися до повідомлень, які можуть грати на руку ворогу.

Раніше повідомлялося, вартість будівництва фортифікаційних споруд у Запорізькій області є однією з найнижчих в Україні, а роботи виконували підрядники, готові працювати поблизу фронту.

На Закарпатті затримали організатора нелегальної переправи людей за $5 тис. з кожного
03 вересня 2025, 19:10
Парламент викликав голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна на "килим" через скандал із фортифікаціями
03 вересня 2025, 13:36
Львів’янин намагався вивезти з України понад 5 млн грн готівкою у валюті
03 вересня 2025, 11:20
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
51-річна адвокатка та її син підозрюються у фіктивному звільненні військових від служби в Житомирі
03 вересня 2025, 19:48
Росіяни атакували Дружківку артилерією: сеерд постраждалих 17-річна дівчина
03 вересня 2025, 19:40
Харківські підприємці зможуть обговорити податкові та безпекові питання на онлайн-зустрічі
03 вересня 2025, 19:22
На Закарпатті затримали організатора нелегальної переправи людей за $5 тис. з кожного
03 вересня 2025, 19:10
Брат убив сестру: у Білій Церкві 17-річна дівчина загинула від ножових поранень
03 вересня 2025, 18:58
Два райони Дніпропетровщини зазнали обстрілів: є загиблий та постраждала 49-річна жінка
03 вересня 2025, 18:48
Хотів продати техніку: на Прикарпатті чоловік став жертвою аферистів
03 вересня 2025, 18:40
У Херсоні судитимуть колаборанта, який охороняв головне управління окупаційної поліції
03 вересня 2025, 18:32
На Одещині прикордонники викрили нелегальний перетин кордону з участю маленької дитини
03 вересня 2025, 17:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
