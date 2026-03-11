16:55  11 березня
Російська авіація скинула бомбу на багатоквартирний будинок у Запоріжжі
Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
11 березня 2026, 14:58

У Херсоні росіяни скинули вибухівку на маршрутку: 20 постраждалих

11 березня 2026, 14:58
Фото: Херсонська ОВА
Сьогодні, 11 березня, близько 12:40 російські військові скинули вибухівку з БпЛА на маршрутний автобус у Херсоні

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та обласна прокуратура, передає RegioNews.

"Посеред білого дня російські терористи спрямували безпілотник на автобус, у якому їхали люди. Вони бачили, кого беруть під приціл, і свідомо завдали удару", – зазначив Прокудін.

На даний момент внаслідок атаки постраждало 20 людей, серед яких 17-річний підліток.

Відомо, що до лікарні доставили жінок віком 49, 64, 58, 37, 45 та 57 років, а також чоловіків 41, 48 та 60 років. Щонайменше одна постраждала перебуває у тяжкому стані. Підлітку "швидка" надала допомогу на місці.

Згодом Прокудін опублікував відео, на якому зафіксовані перші хвилини після удару російського дрона по маршрутці у Дніпровському районі Херсона.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, минулої доби під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 46 населених пунктів Херсонської області. Через російські обстріли одна людина загинула, ще 12 – дістали поранення, з них – одна дитина.

09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
