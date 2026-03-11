У Херсоні росіяни скинули вибухівку на маршрутку: 20 постраждалих

Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні, 11 березня, близько 12:40 російські військові скинули вибухівку з БпЛА на маршрутний автобус у Херсоні

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та обласна прокуратура, передає RegioNews.

"Посеред білого дня російські терористи спрямували безпілотник на автобус, у якому їхали люди. Вони бачили, кого беруть під приціл, і свідомо завдали удару", – зазначив Прокудін.

На даний момент внаслідок атаки постраждало 20 людей, серед яких 17-річний підліток.

Відомо, що до лікарні доставили жінок віком 49, 64, 58, 37, 45 та 57 років, а також чоловіків 41, 48 та 60 років. Щонайменше одна постраждала перебуває у тяжкому стані. Підлітку "швидка" надала допомогу на місці.

Згодом Прокудін опублікував відео, на якому зафіксовані перші хвилини після удару російського дрона по маршрутці у Дніпровському районі Херсона.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, минулої доби під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 46 населених пунктів Херсонської області. Через російські обстріли одна людина загинула, ще 12 – дістали поранення, з них – одна дитина.