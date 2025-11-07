Друзі Кулеби із Полтавської ОВА двічі заробили на будівництві фортифікацій на Донеччині – нардеп

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У реєстрі з’явилися ухвали по арешту майна вилученого у посадовців Полтавської ОВА під час обшуків

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За словами нардепа, те що починалось як розслідування НАБУ по фортифікаціям відкрило 14 окремих кейсів, зокрема:

безпосередня крадіжка на фортифікаціях Полтавською ОВА;

незакінчений замах на крадіжку грошей на реконструкції кардіоцентру;

надання неправомірної вигоди посадовцям військкомату, зняття з розшуку та безпідставне бронювання;

неправомірна вигода Корольчуку (це зам Проніна) у вигляді особистого водія;

неправомірна вигода службовим особам Полтавської ОВА у сумі понад 4 млн грн;

неправомірна вигода у вигляді автомобіля BMW X7 вартістю 3,5 млн грн для керівника депаратаменту Полтавської ОВА;

організація схеми ухилення від мобілізації;

вимагання та отримання посадовцями ТЦК неправомірної вигоди;

надання Корольчуком для "ЕНКІ Констракшн" службової інформації з метою надання незаконної переваги на закупівлях.

"І це тільки те що НАБУ здобуло, розслідуючи основний кейс. Повірте, ця історія у відео шокує навіть найбільш досвідчених. І це навіть вже не про Полтаву, а про рівень і треш по всім регіонам", – підсумував Железняк.

Як повідомлялось, Антикорупційне бюро розслідує справу щодо будівництва фортифікацій, яке організувала Полтавська ОВА на Донеччині. За версією слідства, окремі працівники обласного Департаменту будівництва та ЖКГ додатково отримали автомобіль BMW X7 вартістю понад 3,5 млн грн як неправомірно вигоди за допомогу компанії в укладанні контрактів, прийомі робіт та погодженні додаткових угод.