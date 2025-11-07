17:51  07 листопада
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
07 листопада 2025, 20:55

Друзі Кулеби із Полтавської ОВА двічі заробили на будівництві фортифікацій на Донеччині – нардеп

07 листопада 2025, 20:55
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У реєстрі з’явилися ухвали по арешту майна вилученого у посадовців Полтавської ОВА під час обшуків

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За словами нардепа, те що починалось як розслідування НАБУ по фортифікаціям відкрило 14 окремих кейсів, зокрема:

  • безпосередня крадіжка на фортифікаціях Полтавською ОВА;
  • незакінчений замах на крадіжку грошей на реконструкції кардіоцентру;
  • надання неправомірної вигоди посадовцям військкомату, зняття з розшуку та безпідставне бронювання;
  • неправомірна вигода Корольчуку (це зам Проніна) у вигляді особистого водія;
  • неправомірна вигода службовим особам Полтавської ОВА у сумі понад 4 млн грн;
  • неправомірна вигода у вигляді автомобіля BMW X7 вартістю 3,5 млн грн для керівника депаратаменту Полтавської ОВА;
  • організація схеми ухилення від мобілізації;
  • вимагання та отримання посадовцями ТЦК неправомірної вигоди;
  • надання Корольчуком для "ЕНКІ Констракшн" службової інформації з метою надання незаконної переваги на закупівлях.

"І це тільки те що НАБУ здобуло, розслідуючи основний кейс. Повірте, ця історія у відео шокує навіть найбільш досвідчених. І це навіть вже не про Полтаву, а про рівень і треш по всім регіонам", – підсумував Железняк.

Як повідомлялось, Антикорупційне бюро розслідує справу щодо будівництва фортифікацій, яке організувала Полтавська ОВА на Донеччині. За версією слідства, окремі працівники обласного Департаменту будівництва та ЖКГ додатково отримали автомобіль BMW X7 вартістю понад 3,5 млн грн як неправомірно вигоди за допомогу компанії в укладанні контрактів, прийомі робіт та погодженні додаткових угод.

Стало відомо, скільки дітей залишаються у зоні примусової евакуації на Донеччині
05 листопада 2025, 21:59
Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів на Донеччині
05 листопада 2025, 21:19
У Покровську перебуває понад тисяча цивільних, але їхня евакуація неможлива
05 листопада 2025, 20:59
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
