Російська авіація скинула бомбу на багатоквартирний будинок у Запоріжжі
Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
11 березня 2026, 14:26

На Донеччині затримали екскерівника стратегічного підприємства, який коригував обстріли росіян

11 березня 2026, 14:26
Фото: СБУ
Контррозвідка СБУ затримала на Донеччині ще одного коригувальника повітряних атак РФ. Ним виявився завербований ворогом колишній начальник цеху місцевого машинобудівного заводу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Чоловік потрапив у поле зору росіян, коли звільнився з підприємства. Тоді на нього вийшов і запропонував співпрацю його експідлеглий, який ще у 2014 році вступив до збройних угруповань РФ та виконує вербувальні завдання російських спецслужбістів.

Погодившись на "пропозицію", фігурант почав збирати локації Сил оборони, по яких ворог готував удари.

Серед пріоритетних "цілей" рашистів були запасні командні пункти, логістичні центри та підрозділи БпЛА українських військ у Краматорську та його околицях.

Щоб відстежити координати об’єктів, агент пішки обходив місцевість, уникаючи візуального контакту з військовими та правоохоронцями. Під час таких розвідвилазок він позначав на гугл-карті виявлені локації Сил оборони для формування агентурного "звіту" до РФ.

На цьому етапі співробітники СБУ вже документували кожен крок фігуранта і завчасно убезпечили місця базування українських захисників. На фінальній стадії контррозвідувальної операції зловмисника затримали.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Затриманому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві СБУ затримала російську агентку, яка готувала новий удар РФ по ТЕЦ і оборонним підприємствам. Завдання ворога виконувала завербована ФСБ продавчиня магазину однієї з торговельних мереж.

