У Києві чоловік вдарив знайомого ножем через ревнощі до дружини
Поліція затримала жителя столиці, який посеред вулиці поранив ножем знайомого
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Конфлікт стався днями ввечері, коли чоловік вийшов до магазину і побачив дружину в компанії 45-річного знайомого. На ґрунті ревнощів між чоловіками спалахнув словесний конфлікт, який швидко переріс в бійку. У розпалі сутички 52-річний чоловік дістав ніж, вдарив ним товариша та поспішно втік.
Поранений звернувся по допомогу до перехожих, які викликали "швидку". Чоловіка госпіталізували з ножовим пораненням живота.
Правоохоронці розшукали та затримали 52-річного зловмисника. Після нападу він намагався приховати докази: заховав ніж у трубі газонної огорожі біля свого будинку. Поліцейські вилучили знаряддя злочину та відправили його на експертизу.
Затриманому оголосили підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
