Російська авіація скинула бомбу на багатоквартирний будинок у Запоріжжі
Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
11 березня 2026, 14:15

У Києві чоловік вдарив знайомого ножем через ревнощі до дружини

11 березня 2026, 14:15
Фото: поліція
Поліція затримала жителя столиці, який посеред вулиці поранив ножем знайомого

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Конфлікт стався днями ввечері, коли чоловік вийшов до магазину і побачив дружину в компанії 45-річного знайомого. На ґрунті ревнощів між чоловіками спалахнув словесний конфлікт, який швидко переріс в бійку. У розпалі сутички 52-річний чоловік дістав ніж, вдарив ним товариша та поспішно втік.

Поранений звернувся по допомогу до перехожих, які викликали "швидку". Чоловіка госпіталізували з ножовим пораненням живота.

Правоохоронці розшукали та затримали 52-річного зловмисника. Після нападу він намагався приховати докази: заховав ніж у трубі газонної огорожі біля свого будинку. Поліцейські вилучили знаряддя злочину та відправили його на експертизу.

Затриманому оголосили підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік через ревнощі вбив дружину та застрелився після кількох тижнів життя з тілом. На місці події знайшли передсмертну записку.

