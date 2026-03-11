Фото: поліція

Поліція затримала жителя столиці, який посеред вулиці поранив ножем знайомого

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Конфлікт стався днями ввечері, коли чоловік вийшов до магазину і побачив дружину в компанії 45-річного знайомого. На ґрунті ревнощів між чоловіками спалахнув словесний конфлікт, який швидко переріс в бійку. У розпалі сутички 52-річний чоловік дістав ніж, вдарив ним товариша та поспішно втік.

Поранений звернувся по допомогу до перехожих, які викликали "швидку". Чоловіка госпіталізували з ножовим пораненням живота.

Правоохоронці розшукали та затримали 52-річного зловмисника. Після нападу він намагався приховати докази: заховав ніж у трубі газонної огорожі біля свого будинку. Поліцейські вилучили знаряддя злочину та відправили його на експертизу.

Затриманому оголосили підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

