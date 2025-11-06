НАБУ розслідує справу щодо будівництва фортифікацій, яке організувала Полтавська ОВА на Донеччині

фото: Полтавська ОВА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Полтавщина".

За даними досудового розслідування НАБУ, у 2024-2025 роках посадові особи Полтавської ОВА за попередньою змовою з представниками київського ТОВ "Енкі Констракшн" та інших підприємств, привласнили понад 17 млн грн бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікаційних споруд у Полтавській та Донецькій областях та реконструкцію корпусів Полтавського обласного кардіоцентру. Привласнення відбувалося шляхом штучного завищення вартості будівельних матеріалів та включення до кошторису робіт, які фактично не виконувалися.

"З оприлюднених деталей досудового розслідування відомо, що в період 2024-2025 років посадовці Полтавської ОВА отримали понад 4 млн грн хабарів від ТОВ "Енкі Констракшн" за сприяння в укладанні договорів та оплаті робіт з будівництва фортифікаційних споруд", – йдеться у матеріалі.

Крім того, за версією слідства, окремі працівники обласного Департаменту будівництва та ЖКГ додатково отримали автомобіль BMW X7 вартістю понад 3,5 млн грн як хабар за допомогу компанії в укладанні договорів, прийомі робіт та погодженні додаткових угод.

У вересні поточного року було розпочате кримінальне провадження за фактом привласнення бюджетних коштів у великих розмірах (ч. 5 ст. 191), отримання та надання хабаря службовими особами (ч. 4 і ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369), участі у злочині та замаху на нього (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 15), а також за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Нагадаємо, наприкінці жовтня НАБУ провело обшуки у посадовців Полтавської ОВА у справі щодо розкрадання коштів на фортифікаціях. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.