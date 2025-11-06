12:40  06 листопада
На Волині чоловік влаштував нарко-бізнес через Telegram
09:52  06 листопада
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
08:10  06 листопада
Інформаційна втома: майже половина українців уникає новин про війну
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2025, 13:16

НАБУ розслідує справу щодо будівництва фортифікацій, яке організувала Полтавська ОВА на Донеччині

06 листопада 2025, 13:16
Читайте также на русском языке
фото: Полтавська ОВА
Читайте также
на русском языке

Справою щодо будівництва фортифікацій, яке організувала Полтавська ОВА у Донецькій області, зайнялося Антикорупційне бюро

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Полтавщина".

За даними досудового розслідування НАБУ, у 2024-2025 роках посадові особи Полтавської ОВА за попередньою змовою з представниками київського ТОВ "Енкі Констракшн" та інших підприємств, привласнили понад 17 млн грн бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікаційних споруд у Полтавській та Донецькій областях та реконструкцію корпусів Полтавського обласного кардіоцентру. Привласнення відбувалося шляхом штучного завищення вартості будівельних матеріалів та включення до кошторису робіт, які фактично не виконувалися.

"З оприлюднених деталей досудового розслідування відомо, що в період 2024-2025 років посадовці Полтавської ОВА отримали понад 4 млн грн хабарів від ТОВ "Енкі Констракшн" за сприяння в укладанні договорів та оплаті робіт з будівництва фортифікаційних споруд", – йдеться у матеріалі.

Крім того, за версією слідства, окремі працівники обласного Департаменту будівництва та ЖКГ додатково отримали автомобіль BMW X7 вартістю понад 3,5 млн грн як хабар за допомогу компанії в укладанні договорів, прийомі робіт та погодженні додаткових угод.

У вересні поточного року було розпочате кримінальне провадження за фактом привласнення бюджетних коштів у великих розмірах (ч. 5 ст. 191), отримання та надання хабаря службовими особами (ч. 4 і ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369), участі у злочині та замаху на нього (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 15), а також за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Нагадаємо, наприкінці жовтня НАБУ провело обшуки у посадовців Полтавської ОВА у справі щодо розкрадання коштів на фортифікаціях. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтавська ОВА Донецька область фортифікації будівництво фортифікацій НАБУ корупція
Стало відомо, скільки дітей залишаються у зоні примусової евакуації на Донеччині
05 листопада 2025, 21:59
Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів на Донеччині
05 листопада 2025, 21:19
Стратегічний "щит" Дніпропетровщини: ЗСУ тримають Покровсько-Мирноградську агломерацію, стримуючи ворога
05 листопада 2025, 18:22
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Рівненщині шахраї продавали фарбовану крейду як добриво і заробили 1,26 млн грн: що їм загрожує
06 листопада 2025, 14:14
Нардеп Олена Шуляк: Держава розширила грантову програму "Власна справа" (подробиці)
06 листопада 2025, 14:11
Лісова прогулянка закінчилася трагедією: на Чернігівщині двоє дітей підірвалися на ворожому дроні
06 листопада 2025, 14:03
Волонтер, а не охоронець: у Миколаєві затримали тренера із самбо, який супроводжував Анджеліну Джолі
06 листопада 2025, 13:45
Прикордонники знищили склад паливно-мастильних матеріалів росіян на Півдні
06 листопада 2025, 13:29
Приревнував жінку і розізлився: на Рівненщині чоловік влаштував стрілянину
06 листопада 2025, 13:05
Харківщина зміцнює партнерство із Словаччиною: у фокусі – медицина та освіта
06 листопада 2025, 13:00
$400 тис. із сейфа столичної поліції зникли разом із начальником відділення – його знайшли на Рівненщині
06 листопада 2025, 12:57
На Житомирщині зіткнулися легковик і автобус: постраждав 21-річний водій
06 листопада 2025, 12:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »