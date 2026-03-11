У Дніпрі знайшли дітей, які кидали каміння у вікна людям

Фото: Національна поліція

У Дніпрі група дітей кидала каміння у вікна приватних будинків у Самарському районі міста. Поліція знайшла дітей та їхніх батьків

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, опубліковане в одному з міськиї Telegram-каналів, на якому діти кидали каміння у вікна приватних будинків. Поліція знайшла дітей. Виявилось, що їм лише 7 років.

Правоохоронці провели з дітьми бесіди та роз’яснили неприпустимість подібної поведінки, а також можливі правові наслідки таких дій.

"Поліцейські закликають батьків приділяти належну увагу вихованню дітей, цікавитися їхнім дозвіллям та формувати у них відповідальне ставлення до оточення", - закликають в поліції.

