11 березня
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
11 березня
На Житомирщині легковик вилетів у кювет: є постраждалий
11 березня
Повернулися у небезпеку: з Куп'янського району вдруге евакуювали 6-річного хлопчика
11 березня 2026, 07:39

НАБУ і САП викрили схему привласнення понад 32 млн грн в "Укроборонпромі"

11 березня 2026, 07:39
Фото: Укроборонпром
НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу, яка у період 2014-2019 років заволоділа коштами державних підприємств, учасників концерну "Укроборонпром", на загальну суму понад 32 млн грн

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Схема полягала у тому, що підприємство-спецекспортер нібито залучало іноземні компанії для посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах з продукцією та послугами військового призначення. Насправді ці компанії, зареєстровані у Великобританії та Чехії, жодних послуг не надавали. Всі роботи виконували штатні співробітники державного підприємства.

Протягом 2014-2019 років посередникам сплатили понад $560 тис. (13,3 млн грн) та майже 670 тис. євро (19,3 млн грн). Кошти проходили через рахунки фіктивних компаній і розподілялися між учасниками злочинної групи.

Крім того, у 2016-2019 роках службові особи підприємства склали документи на оплату компаніям-нерезидентам приблизно $172 тис. (4,4 млн грн) та майже 500 тис. євро (14,7 млн грн). Ці платежі не здійснилися через активні слідчі дії НАБУ та САП щодо схожих схем.

Серед підозрюваних:

  • колишній директор державного підприємства (нині заступник генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість");
  • колишній радник директора підприємства-спецекспортера;
  • бенефіціар приватної компанії.ї.

Нагадаємо, 5 років за ґратами проведе командир ДПСУ, який закупив неякісні шоломи на 36 млн грн. Слідство встановило, що під час укладання та виконання договору на постачання балістичних шоломів командир проявив службову недбалість.

09 березня 2026
07 серпня 2025
