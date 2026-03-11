НАБУ і САП викрили схему привласнення понад 32 млн грн в "Укроборонпромі"

Фото: Укроборонпром

НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу, яка у період 2014-2019 років заволоділа коштами державних підприємств, учасників концерну "Укроборонпром", на загальну суму понад 32 млн грн

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Схема полягала у тому, що підприємство-спецекспортер нібито залучало іноземні компанії для посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах з продукцією та послугами військового призначення. Насправді ці компанії, зареєстровані у Великобританії та Чехії, жодних послуг не надавали. Всі роботи виконували штатні співробітники державного підприємства.

Протягом 2014-2019 років посередникам сплатили понад $560 тис. (13,3 млн грн) та майже 670 тис. євро (19,3 млн грн). Кошти проходили через рахунки фіктивних компаній і розподілялися між учасниками злочинної групи.

Крім того, у 2016-2019 роках службові особи підприємства склали документи на оплату компаніям-нерезидентам приблизно $172 тис. (4,4 млн грн) та майже 500 тис. євро (14,7 млн грн). Ці платежі не здійснилися через активні слідчі дії НАБУ та САП щодо схожих схем.

Серед підозрюваних:

колишній директор державного підприємства (нині заступник генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість");

колишній радник директора підприємства-спецекспортера;

бенефіціар приватної компанії.ї.

