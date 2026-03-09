18:03  09 березня
В Україну йде потепління до +17
18:35  09 березня
На Прикарпатті чоловік напав на ТЦК із ножем: постраждали двоє військових
08:42  09 березня
Смертельна ДТП у Черкасах: затриманий 23-річний водій Mustang
09 березня 2026, 18:55

Розкрадання коштів на житлі для військових у Києві: судитимуть посадовця ЗСУ

09 березня 2026, 18:55
Ілюстративне фото
У НАБУ розкрили схему корупції на житлі для військових. Посадовця ЗСУ обвинувачують у пособництві в одержанні неправомірної вигоди від одного зі столичних забудовників

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Керівник одного з Центральних територіальних управлінь Міноборони запропонував забудовнику забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Києві. Йдеться про житло в Святошинському районі столиці.

Для того щоб реалізувати план, посадовець залучив ще двох співучасників. Зокрема, ще одного посадовця ЗСУ. При цьому свої послуги він оцінив у 1,3 мільйона доларів. У червні минулого року пособників викрили після надання забудовником першого траншу у розмірі 100 тисяч доларів.

"Один з них вже постав перед судом, отримав обвинувальний вирок та покарання у вигляді реального позбавлення волі. Колишній керівник Центрального управління Міноборони наразі перебуває під вартою у статусі обвинуваченого", - повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, СБУ викрила розкрадання оборонного бюджету України. Причетними до схеми виявились високопосадовці Збройних сил та Служби безпеки України. Йдеться про корупційну схему на сотні тисяч доларі США.

09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
