Розкрадання коштів на житлі для військових у Києві: судитимуть посадовця ЗСУ

У НАБУ розкрили схему корупції на житлі для військових. Посадовця ЗСУ обвинувачують у пособництві в одержанні неправомірної вигоди від одного зі столичних забудовників

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Керівник одного з Центральних територіальних управлінь Міноборони запропонував забудовнику забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Києві. Йдеться про житло в Святошинському районі столиці.

Для того щоб реалізувати план, посадовець залучив ще двох співучасників. Зокрема, ще одного посадовця ЗСУ. При цьому свої послуги він оцінив у 1,3 мільйона доларів. У червні минулого року пособників викрили після надання забудовником першого траншу у розмірі 100 тисяч доларів.

"Один з них вже постав перед судом, отримав обвинувальний вирок та покарання у вигляді реального позбавлення волі. Колишній керівник Центрального управління Міноборони наразі перебуває під вартою у статусі обвинуваченого", - повідомили в НАБУ.

