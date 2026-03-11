16:55  11 березня
Російська авіація скинула бомбу на багатоквартирний будинок у Запоріжжі
16:21  11 березня
Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів
09:52  11 березня
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
UA | RU
UA | RU
11 березня 2026, 14:45

Вдарили по голові та вкрали гроші: в Києві біля метро на чоловіка напали та пограбували

11 березня 2026, 14:45
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався в Оболонському районі. Біля станції метро зловмисник напав на чоловіка та пограбував його

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

41-річний киянин звернувся до поліції. Як виявилось, біля однієї зі станцій метро невідомий чоловік вдарив його по голові, вихопив сумку з особистими речами та грошима.

Як з'ясували поліцейські, до чоловіка підійшов перехожий та спровокував конфлікт. Згодом зловмисник двічі вдарив чоловіка по голові, після чого забрав у нього сумку, в якій були документи, мобільний телефон та 4 000 гривень.

Зловмисника знайшли та затримали. Ним виявився 28-річний житель Київської області, який раніше вже мав проблеми із законом. Тепер йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Херсоні чоловік пограбував та зґвалтував 51-річну жінку. Його затримали правоохоронці, коли почули крики постраждалої.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Пограбування Київ поліція
Увірвався через вікно і вкрав касу: в Києві чоловік пограбував салон краси
10 березня 2026, 20:15
У Києві псевдо-СБУ виманили в пенсіонерів мільйони
10 березня 2026, 12:55
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
У Києві матір створювала порно з малолітніми доньками
11 березня 2026, 17:00
Російська авіація скинула бомбу на багатоквартирний будинок у Запоріжжі
11 березня 2026, 16:55
Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів
11 березня 2026, 16:21
Заблокували рахунок "через російський прапор": Олег Гороховський отримав критику після публікації фото клієнтки monobank
11 березня 2026, 15:45
Перша угода САП із реальним покаранням: ексчиновник Міноборони сяде на 4 роки за хабарі
11 березня 2026, 15:25
У Дніпрі знайшли дітей, які кидали каміння у вікна людям
11 березня 2026, 15:10
У Херсоні росіяни скинули вибухівку на маршрутку: 20 постраждалих
11 березня 2026, 14:58
Угорська делегація їде в Україну перевіряти "Дружбу"
11 березня 2026, 14:40
На Донеччині затримали екскерівника стратегічного підприємства, який коригував обстріли росіян
11 березня 2026, 14:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Павло Казарін
Всі блоги »