Вдарили по голові та вкрали гроші: в Києві біля метро на чоловіка напали та пограбували

Фото: Національна поліція

Інцидент стався в Оболонському районі. Біля станції метро зловмисник напав на чоловіка та пограбував його

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

41-річний киянин звернувся до поліції. Як виявилось, біля однієї зі станцій метро невідомий чоловік вдарив його по голові, вихопив сумку з особистими речами та грошима.

Як з'ясували поліцейські, до чоловіка підійшов перехожий та спровокував конфлікт. Згодом зловмисник двічі вдарив чоловіка по голові, після чого забрав у нього сумку, в якій були документи, мобільний телефон та 4 000 гривень.

Зловмисника знайшли та затримали. Ним виявився 28-річний житель Київської області, який раніше вже мав проблеми із законом. Тепер йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

