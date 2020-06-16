Мер Черкас оприлюднив документ про відсутність кримінальних проваджень

Єдине порушене проти Анатолія Бондаренка провадження - закрите

Єдине порушене проти Анатолія Бондаренка провадження - закрите

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко оприлюднив документ від Офісу генерального прокурора про відсутність притягнень мера до кримінальної відповідальності.

Про це черкаський міський голова написав на своїй сторінці у Facebook, пише Regionews.

Єдине кримінальне провадження, порушене проти мене скандальним експрокурором області Сергієм Овчаренком, закрите. Інших кримінальних проваджень, в яких містяться дані про притягнення мене до кримінальної відповідальності в якості підозрюваного чи обвинуваченого не встановлено, - повідомив Бондаренко.

Таким чином Анатолій Бондаренко вирішив нагадати, що "за свої слова потрібно відповідати перед законом в однаковій мірі і Президенту, і меру, і пересічному громадянину".

Про голослівство. Єдине кримінальне провадження, порушене проти мене скандальним експрокурором області Сергієм... Опубліковано Анатолієм Бондаренком Вівторок, 16 червня 2020 р.

Як відомо, 29 травня Мер Черкас Бондаренко оприлюднив довідку про несудимість

27 травня столичний адвокат Денис Ципін подав позов до Печерського суду міста Києва про захист честі і гідності міського голови Черкас Анатолія Бондаренка.

26 травня адвокат мера Черкас Анатолія Бондаренко Денис Ципін записав в ютюбі відеоролик "Захист честі і гідності гарант не гарантує!", в якому звинуватив президента України Володимира Зеленського у наклепі щодо свого клієнта, а роботу Офісу президента назвав непрофесійною.

Перед тим, мер Черкас Анатолій Бондаренко записав відеозвернення до президента Зеленського, де розповів, що всі кримінальні справи проти нього мають політичне забарвлення. Анатолій Бондаренко готує судовий позов проти президента.

Після "полумяного привіту" від президента Зеленського до Бондаренко приставили охорону

Причиною відеозвернення і судового позову стала прес-конференція президента Володимира Зеленського, на якій глава держави назвав Бондаренко бандитом, а його рішення про скасування карантину в Черкасах - популізмом.

Нагадаємо, з 1 травня мер Черкас Анатолій Бондаренко послабив карантинні заходи, що обурило центральну владу.

Поліція відкрила проти міської влади кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

При цьому міський голова вважає себе невинним. Бондаренко також заявляв про погрози, які надходили з Офісу Президента.

4 травня, в Черкасах помітили на вулицях військову техніку. Місцевий активіст і радник міського голови Станіслав Коломієць заявив, що сили Нацгвардії з'з'явилися на вулиці з-за скандалу навколо мера міста Анатолія Бондаренка.

7 травня пом'якшення карантину в Черкасах скасував суд.