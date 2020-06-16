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16 июня 2020, 17:54

Мэр Черкасс обнародовал документ об отсутствии уголовных производств

16 июня 2020, 17:54
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Единственное возбужденное против Анатолия Бондаренко производству - закрытое
Единственное возбужденное против Анатолия Бондаренко производству - закрытое
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Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко обнародовал документ из Офиса генерального прокурора об отсутствии привлечений мэра к уголовной ответственности.

Об этом мэр написал на своей странице в Facebook, пишет Regionews.

Единственное уголовное производство, возбужденное против меня скандальным експрокурором области Сергеем Овчаренко, закрытое. Других уголовных производств, в которых содержатся данные о привлечении меня к уголовной ответственности в качестве подозреваемого или обвиняемого не установлено", - сообщил Бондаренко.

Таким образом Анатолий Бондаренко решил напомнить, что "за свои слова нужно отвечать перед законом в равной степени и Президенту, и мэру, и рядовому гражданину".

О голослівство. Единственное уголовное производство, возбужденное против меня скандальным експрокурором области Сергеем...

Опубликовано Анатолием Бондаренко Вівторок, 16 июня 2020 г.

Как известно, 29 мая Мэр Черкасс Бондаренко обнародовал справку о несудимости

27 мая столичный адвокат Денис Цыпин подал иск в Печерский суд города Киева о защите чести и достоинства городского председателя Черкасс Анатолия Бондаренко.

26 мая адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко Денис Цыпин записал в ютюбе видеоролик "Защита чести и достоинства гарант не гарантирует!", в котором обвинил президента Украины Владимира Зеленского в клевете относительно своего клиента, а работу Офиса президента назвал непрофессиональной.

Перед тем, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко записал видеообращение к президенту Зеленскому, где рассказал, что все уголовные дела против него имеют политическую окраску. Анатолий Бондаренко готовит судебный иск против президента.

После "пламенного привета" от президента Зеленского к Бондаренко приставили охрану

Причиной видеообращения и судебного иска стала пресс-конференция президента Владимира Зеленского, на которой глава государства назвал Бондаренко бандитом, а его решение об отмене карантина в Черкассах - популизмом.

Напомним, с 1 мая мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ослабил карантинные мероприятия, что возмутило центральную власть.

Полиция открыла против городской власти уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением.

При этом городской голова считает себя невиновным. Бондаренко также заявлял об угрозах, которые поступали из Офиса Президента.

4 мая, в Черкассах заметили на улицах военную технику. Местный активист и советник городского головы Станислав Коломиец заявил, что силы Нацгвардии из'с'появились на улице из-за скандала вокруг мэра города Анатолия Бондаренко.

7 мая пом'якшення карантина в Черкассах отменил суд.

Бондаренко Анатолий Черкассы мэр справка конфликт президент
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