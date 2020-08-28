Битва за Чернівці: стартовий приквел з багатьма невідомими

Виборча кампанія до місцевих рад розпочнеться вже 5 вересня, а в чернівецького електорату ще немає фаворита серед кандидатів на міського голову. Та й із самими кандидатами досі нічого незрозуміло

Виборча кампанія до місцевих рад розпочнеться вже 5 вересня, а в чернівецького електорату ще немає фаворита серед кандидатів на міського голову. Та й із самими кандидатами досі нічого незрозуміло

Хто і як готується отримувати довіру чернівчан на виборах-2020, розбиралися на місці, спеціально для RegioNews.

Не встиг чернівецький істеблішмент проаналізувати результати перших місцевих соціологічних досліджень, як оприлюднені вже треті - немісцеві і мало не протилежні першим. Перший і третій рейтинги стосувалися політичних сил, які, ймовірно, братимуть участь у виборах у міськраду Чернівців наприкінці жовтня. А між ними було друге дослідження – про шанси кандидатів на посаду чернівецького міського голови.

Партії та люди

Соціологи та політологи Чернівецького національного університету, які провели опитування та визначили політичні вподобання чернівчан на прийдешніх місцевих виборах на замовлення ТОВ "Рейтинг Груп Україна" на початку серпня, зафіксували електоральні симпатії містян до місцевих осередків "Слуги народу", "Європейської солідарності", ОПЗЖ та "Батьківщини" (з відповідними результатами 22,2%, 15,6%, 10,1% та 6,3%). Саме ці сили на початку серпня мали шанс пройти до міської ради. За межею депутатства, згідно з цим дослідженням, залишалися старе-добре-місцеве "Рідне місто", нова загальноукраїнська "Пропозиція", а також всім відомі ВО "Свобода", Радикальна партія Ляшка, "Сила і честь", "Опозиційний блок", нова місцева "Єдина Альтернатива" та інші нові, старі, тутешні і центральні (у яких вже менше одного відсотка).

Найсвіжіший рейтинг соціологічної групи "Рейтинг" з першим збігається лише в одному: у ньому також лідирує "Слуга народу". Щоправда, уже з вищим результатом - 25,7%. На друге місце несподівано злетіла новостворена, але вже дуже активна упродовж останніх двох місяців "Єдина альтернатива". На третьому – "Батьківщина" з 9,9%, не набагато від неї відстала "Європейська солідарність" (9,4%). "Рідне місто" все ще "над рівнем" потрапляння до міськради (6,6%), як і ОПЗЖ (6,0%). Решта ("Голос", РПЛ і чомусь "Перемога Пальчевського") набирають плюс-мінус три відсотки, а про тих, хто менше, не варто і говорити. Однак очевидно, що більшість згаданих політсил висуватимуть своїх кандидатів в мери.

Отже, місцева ГО "Інститут соціології Маковецького" (яка, до речі, у попередні роки мала репутацію майже безпомилкової) провела соціологічне дослідження і 20 серпня представила аж дві моделі електоральних настроїв чернівчан, які зізнавалися, за кого би віддали голос, якби вибори міського голови відбулися вже цієї (тобто – минулої) неділі.

Очевидно, що в першому турі жоден з кандидатів не перемагає остаточно, тому перемога визначатиметься вже у другому. Змодельована ситуація, звісно, не є остаточною, оскільки ще невідомо, кого саме висуватимуть політичні сили на мера. Наприклад, у "тераріумі" "Слуги народу" звиваються (тобто змагаються) дві групи впливу, кожна з яких може висунути свого кандидата. Тож "Інститут соціології Маковецького" дослідив обидва варіанти: якщо висунуть чинного голову обласного щабля президентської вертикалі Сергія Осачука або очільника місцевого осередку пропрезидентської сили Віталія Другановського.

На фото: Сергій Осачук

Так чи інакше, за обох варіантів представники ЗеКоманди опиняються лише на третьому місці (щоправда, з різним результатом: Осачук з 15,5%, а Другановський з 11,7%). За обох варіантів на другому місці опиняється ймовірний кандидат від "Рідного міста" Віталій Михайлішин. І це просто диво, оскільки цей екссекретар міськради, який свого часу після усунення з посади тодішнього мера Миколи Федорука виконував обов’язки міського голови, за останні років п’ять практично узагалі не з’являвся в інформаційному просторі Чернівців. Золота пальмова гілка переможця першого туру за обох варіантів дістається нинішньому, але також усунутому з посади мера Олексієві Каспруку.

Щоправда, втіхи з того мало, бо в другому турі вже не все так блискуче. Як дослідили в ГО "Інститут соціології Маковецького", у другому турі Олексій Павлович програє кожному, з ким би він не вийшов у фінал: і "срібному призерові" Михайлішину, і ймовірним "бронзовим" Осачуку чи навіть Другановському. Натомість, за інших "фінальних" розкладів усе було би, як у грі "камінь-ножиці-папір": Осачук поборює Другановського і Михайлішина, Михайлішин – Другановського. Це дуже захоплююча історія, але до виборів - майже два місяці, а кандидатів ще ніхто публічно й не оголошував, тож усе може змінитися кардинально.

Варіанти кандидатур

Як уже зазначалося, лідер електоральних симпатій – "Слуга народу" - може висунути на мера Чернівців голову ОДА Осачука або лідера партосередку Другановського. "Рідне місто", якому "Інститут соціології Маковецького" пророкує кандидатом екссекретаря міськради і колишнього в.о. міського голови Михайлішина, цілком може запропонувати й чинного секретаря міськради та нинішнього виконувача обов’язків градоначальника Василя Продана.

Відсторонений нині мер Каспрук вочевидь балотуватиметься від партії "Пропозиція", до якої вступив нещодавно, змінивши попередню партійність "Народного фронту". Хоча навряд чи він матиме шанси навіть у першому турі, якщо раптом усім відома, але насправді існуюча тільки формально, на папері "Партія чернівчан" висуне колишнього багаторічного мера Чернівців і депутата Верховної Ради минулого скликання Федорука.

Досі невідомо, хто йтиме в мери від "Європейської солідарності" - партія про це не заявляла. Але "Інститут соціології Маковецького" включив у своє опитування кандидатуру Василя Максимюка – керівника відповідної фракції в міськраді.

Кого висуне "Батьківщина" - також поки неясно. Голова обласного осередку партії Іван Мунтян на запитання про це місцевого телеканалу відповів, що кандидатура обов'язково буде, слід лише визначитися, бо гідних кандидатів на кожну посаду є мало не "по двоє на місце". Той же "Інститут соціології Маковецького" у своєму опитуванні зазначив багаторічну депутатку міськради Любов Сорохан. Хоча не виключено, що кандидатом від "Батьківщини" стане уже досвідчений у цій ролі керівник однойменної фракції в міськраді Олександр Пуршага або нещодавно призначений заступником міського голови депутат-"батьківщинівець" і ексголова районної в місті ради Юрій Бурега. Зрештою, яка різниця, хто саме з них опиниться за межами трійки лідерів?

На фото: Роман Клічук

З інших ймовірних кандидатів уваги варті хіба що Михайло Яринич від партії "Народний контроль", адже за рейтингом "Інституту соціології Маковецького" може набрати навіть більше 4%, і Роман Клічук від нової "Єдиної альтернативи", бо має всі шанси стати типовим втіленням ефекту "темної конячки" і злетіти в рейтингах не менше за політичну силу, до якої належить. Щоправда, обидва також ще відкрито не заявляли про свої мерські амбіції, хоча Клічук в інтерв’ю місцевій інформаційній агенції зізнався, що увійшов у трійку претендентів, обраних анкетуванням перед праймеріз.

Реакція на виклики

Допоки неоголошені персональні наміри балотуватися на посаду мера, політичні сили і їхні представники попередньо заробляють політичні бали та всіляко намагаються сподобатися різношерстому електорату. Наприклад, долучаються до резонансних культурних подій або жваво реагують на запровадження нових жорстких карантинних умов.

Припустимо, Осачук був серед ініціаторів й натхненників серії мистецьких перформансів "Букові читання", на яких буковинська інтелігенція слухала, читала та обговорювала новий роман своєї землячки Марії Матіос "Букова земля". Зрештою, було б дивно, якби він не відвідував їх упродовж кожного з чотирьох вечорів, адже як кандидат історичних наук, завсідник архівів, що вільно володіє німецькою, та колишній почесний консул Австрії в Чернівцях виступив консультантом авторки у написанні її найвагомішого на сьогодні твору. Меценатами серії подій виступила "партія бізнесменів" - "Єдина альтернатива", і ймовірний її кандидат у мери Клічук також відвідав одне із читань. Як і виконувач обов'язків міського голови Продан. А от сам мер, хоч і відсторонений, та все ж мер Каспрук не побажав перебувати "на одному гектарі" зі своїми конкурентами. Тому на жодну з акцій цієї справді непересічної для Чернівців події так і не прийшов. Але знайшов інший спосіб таки заявити про свою ерудованість: зустрівся і сфотографувався з Марією Матіос наступного дня після завершення "Букових читань", біля пам'ятника Юрію Федьковичу в день народження письменника.

На фото: Марія Матіос і Олексій Каспрук

А от у питанні запровадження жорсткого карантину через входження Чернівців до "червоної зони" вічні опоненти Каспрук та Продан виявилися на диво одностайними: обидва дружно вимагали пом’якшення карантину і переймалися долею підприємців, яким треба працювати й годувати сім'ї. Що завадило їм обом тим самим перейматися кілька місяців тому, коли коронавірусом інфікувалися десятки, а не сотні щодня, а карантин був не просто жорстким, а жорстоким – невідомо. "Альтернативі" як "партії підприємців", ясне діло, захищати підприємців належить, так би мовити, "за статутом". Осачуку ж і тоді, і зараз, зрозуміло, за його губернаторським статусом доводиться втілювати політику держави з цього питання і лякати краян майбутнім лютуванням хвороби.

Взаємопоборювання

Поки що з мерським питанням у Чернівцях усе настільки неясно, що навіть за бордами не можна вгадати майбутніх кандидатів. За підрахунками громадянської мережі "Опора", найбільше в Чернівцях та області рекламуються партії "Слуга народу", "Перемога Пальчевського" і "Єдина альтернатива", зустрічаються також борди "Пропозиції" та політичної сили "За майбутнє". Хіба що Віталій Другановський красується і на білбордах, і на сітілайтах з усмішкою, пальцем догори і банальним зізнанням "Вірю в Чернівці".

На фото: Віталій Другановський

Втім, тривалі розгойдування і довгі міркування місцевих хитромудрих політиків можуть зіграти з ними злий жарт: чи "мудрагелики" не "перемудрагелять" самі себе, намагаючись розкласти яйця в різні кошики? Бо ж насправді геть не має значення, чи переможе кандидат від "Рідного міста" чи від "Слуги народу", адже на місцевому рівні це - практично одна тусовка: ставленик президента Осачук і неформальний лідер "РМ" Продан - близькі друзі, а Другановський – так, "ширма демократії" в партії "СН".

Так само зовсім неважливо, чи переможе Каспрук від "Пропозиції" або Федорук від "Партії чернівчан", адже обидва вони - "птахи бізнес-гнізда яценюківського", тільки молодший, зрозуміло, є "хлопчиком-горобчиком на побігеньках", а старший – "орлом-будівничим" того "гнізда".

Тільки чи не розцінить той, хто лишиться "за бортом" (у кожній з ворожих груп), ситуацію, що складеться, звичайним "кидаловом" особисто для себе? І як цю прикру ситуацію пояснюватимуть кинутому його "запеклі друзі"? Зрештою, у різних там європах з америками лідери перегонів завжди готують дві промови: переможну і програшну.