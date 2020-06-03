На Полтавщині посадовці заробляли на утилізації небезпечних відходів

Небезпечні відходи вивозилися на полігон як безпечна "суміш мінералів", що завдавало шкоди навколишньому середовищу

Небезпечні відходи вивозилися на полігон як безпечна "суміш мінералів", що завдавало шкоди навколишньому середовищу

Служба безпеки України викрила порушення акціонерним товариством «Укргазвидобування» екологічних норм під час утилізації небезпечних відходів буріння, що могло створити загрози для життя і здоров’я населення Полтавщини.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Співробітники комерційної структури за погодженням з представниками "Укргазвидобування" "заробляли" на утилізації бурових шламів. Посадовці Держекоінспекції не реагували на порушення екологічних норм.

Фактично утилізацію відходів буріння взагалі не здійснювали. Під час їх тимчасового зберігання не дотримувалися необхідних екологічних вимог, що могло призвести до забруднення навколишнього середовища.

При вивезенні шламу організатори підмінювали супровідні документи. Тому на полігоні побутових відходів його вивантажували під виглядом безпечної "суміші мінералів".

За результатами лабораторних досліджень зразків шламу встановлено, що ці відходи належать до особливо небезпечних і потребують спеціальної процедури захоронення та утилізації.

Завдяки оперативному втручанню співробітників СБУ товариство виправило порушення екологічних вимог.

За попередніми оцінками своїми діями зловмисники завдали державі мільйонних збитків.

Представникам комерційної структури: організатору та виконавцю протиправної схеми, а також представнику АТ "Укргазвидобування", повідомлено про підозри та обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Іншим фігурантам провадження планується повідомити про підозру найближчим часом.

Триває досудове розслідування.

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