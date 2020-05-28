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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
28 травня 2020, 17:44 12

На хабарі затримали колишнього директора департаменту екології Полтавської ОДА

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28 травня 2020, 17:44 12
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Ексчиновника затримали "на гарячому" при передачі першої частини незаконної винагороди

Про це повідомило ГУ Нацполіції в Полтавській області, пише RegioNews.

Чоловіка затримали після отримання 50 тисяч гривень за надання позитивного висновку оцінки впливу на довкілля щодо розробки піску на одному з родовищ Полтавщини. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", – зазначив Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини.

Резонансне затримання Брикульського на своїй сторінці у Facebook прокоментував голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов. Він відзначив, що сьогоднішня подія підтвердила ефективність проведеного в облдержадміністрації внутрішнього аудиту, в результаті якого і звільнили Брикульського.

Жодної толерантності до схем і оборудок чиновників. Як колишніх, так і теперішніх. Ніяких договорняків не буде.

Сьогодні СБУ, поліція і прокуратура області затримали колишнього директора департаменту екології та природніх ресурсів Полтавської ОДА Максима Брикульського. … Це затримання демонструє, що наш аудит в ОДА був ефективним, і не дарма ми розпрощалися з Брикульським", - зазначив Олег Синєгубов.

Голова ОДА висловив також сподівання, що правоохоронці доведуть цю справу до логічного кінця.

Жодної толерантності до схем і оборудок чиновників. Як колишніх, так і теперішніх. Ніяких договорняків не...

Опубліковано Олегом Синєгубовим Четвер, 28 травня 2020 р.

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