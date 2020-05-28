На хабарі затримали колишнього директора департаменту екології Полтавської ОДА

Максим Брикульський вимагав хабар за отримання дозволу на користування надрами

Максим Брикульський вимагав хабар за отримання дозволу на користування надрами

Про це повідомило ГУ Нацполіції в Полтавській області, пише RegioNews.

Чоловіка затримали після отримання 50 тисяч гривень за надання позитивного висновку оцінки впливу на довкілля щодо розробки піску на одному з родовищ Полтавщини. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", – зазначив Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини.

Резонансне затримання Брикульського на своїй сторінці у Facebook прокоментував голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов. Він відзначив, що сьогоднішня подія підтвердила ефективність проведеного в облдержадміністрації внутрішнього аудиту, в результаті якого і звільнили Брикульського.

Жодної толерантності до схем і оборудок чиновників. Як колишніх, так і теперішніх. Ніяких договорняків не буде. Сьогодні СБУ, поліція і прокуратура області затримали колишнього директора департаменту екології та природніх ресурсів Полтавської ОДА Максима Брикульського. … Це затримання демонструє, що наш аудит в ОДА був ефективним, і не дарма ми розпрощалися з Брикульським", - зазначив Олег Синєгубов.

Голова ОДА висловив також сподівання, що правоохоронці доведуть цю справу до логічного кінця.

Жодної толерантності до схем і оборудок чиновників. Як колишніх, так і теперішніх. Ніяких договорняків не... Опубліковано Олегом Синєгубовим Четвер, 28 травня 2020 р.

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