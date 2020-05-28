На хабарі затримали колишнього директора департаменту екології Полтавської ОДА
Ексчиновника затримали "на гарячому" при передачі першої частини незаконної винагороди
Про це повідомило ГУ Нацполіції в Полтавській області, пише RegioNews.
Чоловіка затримали після отримання 50 тисяч гривень за надання позитивного висновку оцінки впливу на довкілля щодо розробки піску на одному з родовищ Полтавщини. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", – зазначив Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини.
Резонансне затримання Брикульського на своїй сторінці у Facebook прокоментував голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов. Він відзначив, що сьогоднішня подія підтвердила ефективність проведеного в облдержадміністрації внутрішнього аудиту, в результаті якого і звільнили Брикульського.
Жодної толерантності до схем і оборудок чиновників. Як колишніх, так і теперішніх. Ніяких договорняків не буде.
Сьогодні СБУ, поліція і прокуратура області затримали колишнього директора департаменту екології та природніх ресурсів Полтавської ОДА Максима Брикульського. … Це затримання демонструє, що наш аудит в ОДА був ефективним, і не дарма ми розпрощалися з Брикульським", - зазначив Олег Синєгубов.
Голова ОДА висловив також сподівання, що правоохоронці доведуть цю справу до логічного кінця.
Жодної толерантності до схем і оборудок чиновників. Як колишніх, так і теперішніх. Ніяких договорняків не...Опубліковано Олегом Синєгубовим Четвер, 28 травня 2020 р.
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