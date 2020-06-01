Затриманий на хабарі ексчиновник Полтавської ОДА вийшов під заставу

Колишнього директора департаменту екології Полтавської ОДА Максима Брикульського підозрюють в отриманні 50 тисяч гривень хабаря

Колишнього директора департаменту екології Полтавської ОДА Максима Брикульського підозрюють в отриманні 50 тисяч гривень хабаря

У понеділок, 1 червня, Максим Брикульський, якого підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря, вніс заставу – 52,5 тисяч гривень.

Про це пише RegioNews з посиланням на zmist.pl.ua.

Нагадаємо, Брикульського затримали після отримання 50 тисяч грн, які він вимагав за надання позитивного висновку оцінки впливу на довкілля щодо розробки піску на одному з родовищ Полтавщини.

30 травня суддя Октябрського райсуду Алла Троцька обрала міру запобіжного заходу Брикульському – 2 місяці тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 52 тис. 550 грн.

Сьогодні, 1 червня, підозрюваний вніс кошти і вийшов під заставу.