Затриманий на хабарі ексчиновник Полтавської ОДА вийшов під заставу
Колишнього директора департаменту екології Полтавської ОДА Максима Брикульського підозрюють в отриманні 50 тисяч гривень хабаря
Колишнього директора департаменту екології Полтавської ОДА Максима Брикульського підозрюють в отриманні 50 тисяч гривень хабаря
У понеділок, 1 червня, Максим Брикульський, якого підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря, вніс заставу – 52,5 тисяч гривень.
Про це пише RegioNews з посиланням на zmist.pl.ua.
Нагадаємо, Брикульського затримали після отримання 50 тисяч грн, які він вимагав за надання позитивного висновку оцінки впливу на довкілля щодо розробки піску на одному з родовищ Полтавщини.
30 травня суддя Октябрського райсуду Алла Троцька обрала міру запобіжного заходу Брикульському – 2 місяці тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 52 тис. 550 грн.
Сьогодні, 1 червня, підозрюваний вніс кошти і вийшов під заставу.
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