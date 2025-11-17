На Житомирщине фургон столкнулся с автобусом: четверо травмированных

Фото: Национальная полиция

В Житомирском районе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, в том числе двое детей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 16 ноября недалеко от села Козака Коростышевской общины с участием автомобиля Renault Dokker и автобуса Shaolin.

По предварительной информации, 43-летний водитель фургона, житель Одесской области, столкнулся с попутным автобусом под управлением 59-летнего жителя Житомирской области.

В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель фургона и его 58-летний пассажир госпитализированы в реанимацию, а также две 14-летние пассажирки. Они будут проходить лечение амбулаторно.

Следователи Коростышевского райуправления полиции открыли производство.

Напомним, в Житомирской области легковушка протаранила мотоцикл. В результате аварии 16-летний водитель двухколесника и 15-летний пассажир получили травмы. Младший из парней был госпитализирован в нейрохирургическое отделение центральной городской больницы для оказания специализированной помощи.