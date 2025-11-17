10:56  17 ноября
В Николаевской области из реки достали тело 18-летнего юноши
07:24  17 ноября
На Львовщине водитель взорвал гранату прямо во время остановки полицией
07:49  17 ноября
На Прикарпатье разыскали туристов из Киева, заблудившихся возле Говерлы
UA | RU
UA | RU
17 ноября 2025, 11:38

Во Львове ночью легковушка выехала на кольцо и врезалась в дерево: водитель погиб

17 ноября 2025, 11:38
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло во Львове 16 ноября около часа ночи на перекрестке улиц Уборочной – Генерала Курмановича

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Honda Civic, 24-летний местный житель, не справился с управлением – легковушка выехала на кольцо и врезалась в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте.

ДТП во Львове

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Смертельное ДТП во Львове
ДТП во Львове 16 ноября
Смертельное ДТП во Львове 16 ноября
Во Львове в результате ДТП погиб водитель авто

Напомним, утром 16 ноября на Николаевщине легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадали два человека.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов авария ДТП погибший
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
За неделю украинские пограничники уничтожили 434 оккупанта и более 150 единиц вражеской техники
17 ноября 2025, 12:22
Друзья президента как угроза для государства
17 ноября 2025, 12:22
В Тернопольской области обнаружен вирус африканской чумы свиней
17 ноября 2025, 12:11
В Киеве на Печерске задержали таксиста-наркосбытчика
17 ноября 2025, 12:11
В Киеве получил приговор предприниматель, который вместе с военным сделал "бизнес на уклонистах"
17 ноября 2025, 11:55
В Винницкой области ликвидировали два пожара в зерносушилках
17 ноября 2025, 11:55
Освободиться от службы за 7 тысяч долларов: на Волыни судили военного, который хотел "помочь другу"
17 ноября 2025, 11:25
Кинопродюсер, финансировавшая фильм о Зеленском, фигурирует в международном криптоскандале
17 ноября 2025, 11:24
Россияне ударили по энергообъекту в Изюме: почти вся громада осталась без света
17 ноября 2025, 11:04
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »