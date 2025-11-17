Во Львове в результате ДТП погиб водитель авто

Фото: полиция

ДТП произошло во Львове 16 ноября около часа ночи на перекрестке улиц Уборочной – Генерала Курмановича

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Honda Civic, 24-летний местный житель, не справился с управлением – легковушка выехала на кольцо и врезалась в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 16 ноября на Николаевщине легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадали два человека.